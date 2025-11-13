До 90% стройматериалов для восстановления можно производить в Украине, - Шуляк

Однако, если до войны это был типичный процент строительной отрасли в ВВП, то во время восстановления ожидаемый объем отрасли в течение 10 лет составит 10% ВВП. При этом общая потребность в строительных материалах для восстановления составляет примерно почти 20 млрд долларов в год.

По ее словам, авторы отчета отмечают, что в прошлом и позапрошлом годах объемы строительных закупок составляли около 300 млрд грн, это - 7-8 млрд долларов ежегодно или 4% ВВП. По итогам текущего года, с большой вероятностью будет достигнут такой же объем.

"Как видим из отчета, без учета оборонных заказов, в частности строительства фортификаций, среди крупнейших строительных закупок за три года является ремонт и содержание дорог в разных регионах, водопроводы для Кривого Рога, Марганца и Николаева, восстановление образовательных и медицинских учреждений, а также защита энергетической инфраструктуры и т.д.", - рассказала Шуляк.

Почти половина расходов местных бюджетов на восстановление - в прифронтовых регионах из-за глубоких разрушений, отмечают в Центре экономической стратегии. Основное направление восстановления за счет местных бюджетов - жилье, а Агентство восстановления закупает услуги по управлению проектами, финансируемыми за счет международных партнеров.

Общая потребность в строительных материалах для восстановления составляет примерно 19,6 млрд долларов в год. Например, на бетон нужно более 2 млрд долларов, на арматуру - 1,3 млрд долларов, цемент - 727 млн долларов, ПВХ - 66 млн долларов, на стекло - 51 млн долларов. При том что собственных мощностей для производства, в частности, стекла и бетона в Украине или нет вообще, или очень мало", - акцентировала Елена Шуляк.

С одной стороны, это может стать препятствием для качественного восстановления, но с другой, подчеркнула она, это инвестиционные возможности, которым государство должно всячески способствовать. 90% необходимых строительных материалов можно производить в Украине, отметила Шуляк, и по некоторым категориям у нас сильные мощности. Это касается цемента, стали, бетона, окна и двери. По некоторым стройматериалам мощности ограничены - по асфальту, гипсу и гипсокартону.

"А, например, для стекла мощностей нет вообще. Возможно ли восстановление без стекла? Ответ очевиден. Конечно, потребность в нем может покрывать импорт. Инвестиции в строительство одного такого завода в Украине существенные - в пределах 100 млн долларов. Но учитывая спрос на стекло, эта инвестиция выгодна", - рассказала Шуляк.

Парламентарий также отметила, что использование при восстановлении отечественных стройматериалов приведет к формированию добавленной стоимости в стране на общую сумму в почти 30 млрд долларов. Зарплата наемных работников составит 11,5 млрд долларов, налоговые поступления и сборы - 7,6 млрд долларов, в том числе 3,4 млрд долларов составят отчисления в Пенсионный фонд.

"Украине следует опираться на готовность международных партнеров поддержать восстановление, сосредоточиться на перспективных отраслях, таких как сталь, окна и экологические строительные материалы, и импортировать то, что производить собственноручно неэффективно", - резюмировала Елена Шуляк.