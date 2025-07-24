9 настроек безопасности на Android, которые стоит включить прямо сейчас

Find My Device (защита, которая не включена по умолчанию)

Одна из таких функций - Find My Device (Найти мое устройство). Она позволяет определить местоположение смартфона в случае потери или кражи. Но, вопреки логике, по умолчанию эта опция может быть отключена.

Чтобы активировать функцию, нужно:

открыть или скачать приложение Find Hub

войти в Google-аккаунт, привязанный к устройству

после этого вы сможете отследить телефон на карте по последнему местоположению или точке подключения к сети.

Эксперты удивляются, почему эта функция до сих пор не активируется автоматически при первом запуске устройства.

Защита от кражи

Самой интересной новинкой Android стал режим Theft Protection - дополнительная защита от кражи. Она активируется, если смартфон вырван из рук в разблокированном состоянии. Система автоматически блокирует устройство, чтобы злоумышленник не смог получить доступ к данным.

Функция работает на основе встроенных датчиков и алгоритмов, распознающих резкие движения. Однако стоит учитывать: если устройство просто забрали со стола, пока оно было разблокировано, - защита может не сработать.

Чтобы минимизировать риск, рекомендуется дополнительно включить опцию автоматической блокировки при подозрительной активности.

Защита от кражи (скриншот: 9to5Google)

Блокировка устройства в автономном режиме

Если вор вытащит SIM-карту или отключит интернет на устройстве, его нельзя будет отследить через "Найти устройство". Но в этом случае поможет офлайн-блокировка.

Когда функция включена, телефон автоматически блокируется, если теряет подключение к Wi-Fi или мобильной сети. Разблокировать его можно будет только после повторного подключения к сети и ввода PIN-кода.

Блокировка устройства в автономном режиме (скриншот: 9to5Google)

Удаленная блокировка

Еще один способ защитить свои данные - функция удаленной блокировки. Если вы потеряли смартфон, можно перейти на сайт android.com/lock, ввести номер телефона, и устройство мгновенно заблокируется.

Важно: телефон должен быть подключен к интернету. Также стоит помнить, что эта функция ограничена - ей можно воспользоваться лишь два раза в сутки.

Google Play Protect (защита от вредоносных приложений)

Функция Google Play Protect помогает находить подозрительные приложения. Она автоматически сканирует установленные программы и уведомляет, если найдены потенциально опасные.

Как проверить вручную:

Откройте Play Маркет

Нажмите на иконку профиля

Выберите Play Protect, Сканировать.

Однако защита может не работать для приложений, установленных из сторонних источников (F-Droid, Aurora, APK-файлы).

Защита от вредоносных приложений (скриншот: 9to5Google)

Скрытие вводимых паролей

По умолчанию Android может отображать символы при вводе пароля. Это удобно, но небезопасно. Чтобы отключить, зайдите в Настройки, Безопасность и конфиденциальность, Дополнительные параметры, Показывать пароль и выключите эту опцию.

Режим усиленной блокировки

Режим блокировки (Lockdown Mode) отключает возможность разблокировки по отпечатку пальца или лицу - только PIN или пароль. Это особенно полезно, если вы хотите временно отключить биометрию (например, при пересечении границы).

Минус: режим нужно включать вручную каждый раз, когда он нужен.

Режим усиленной блокировки (скриншот: 9to5Google)

Проверка разрешений приложений

Многие приложения получают доступ к микрофону, камере или геолокации - часто без ведома пользователя. Перейдите в раздел "Разрешения приложений" в настройках и ограничьте доступ тем, кто его не заслуживает.

Скрытие уведомлений на экране блокировки

Android по умолчанию показывает уведомления на экране блокировки - включая коды двухфакторной аутентификации.

Чтобы скрыть их, перейдите в Настройки, Уведомления, Экран блокировки. Настройте показ уведомлений для каждого приложения или отключите полностью.

Контакты экстренной помощи

Удивительно, но большинство пользователей не настраивают экстренные контакты. В чрезвычайных ситуациях это может спасти жизнь.

Функция позволяет добавить контакты, к которым можно быстро обратиться даже с заблокированного телефона.

Контакты на случай чрезвычайной ситуации (скриншот: 9to5Google)