9 налаштувань безпеки на Android, які варто увімкнути просто зараз

Більшість користувачів упевнені, що контролюють свою цифрову безпеку і добре розуміють ризики, пов'язані з інтернетом, витоком даних та особистою інформацією. Однак навіть якщо ви просунутий користувач, варто ще раз переглянути ключові налаштування безпеки на Android-смартфоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал 9to5Google.
Одна з таких функцій - Find My Device (Знайти мій пристрій). Вона дає змогу визначити місце розташування смартфона в разі втрати або крадіжки. Але, всупереч логіці, за замовчуванням ця опція може бути відключена.
Щоб активувати функцію, потрібно:
Експерти дивуються, чому ця функція досі не активується автоматично під час першого запуску пристрою.
Найцікавішою новинкою Android став режим Theft Protection - додатковий захист від крадіжки. Він активується, якщо смартфон вирваний з рук у розблокованому стані. Система автоматично блокує пристрій, щоб зловмисник не зміг отримати доступ до даних.
Функція працює на основі вбудованих датчиків і алгоритмів, що розпізнають різкі рухи. Однак варто враховувати: якщо пристрій просто забрали зі столу, поки він був розблокований, - захист може не спрацювати.
Щоб мінімізувати ризик, рекомендується додатково ввімкнути опцію автоматичного блокування в разі підозрілої активності.
Якщо злодій витягне SIM-карту або відключить інтернет на пристрої, його не можна буде відстежити через "Знайти пристрій". Але в цьому випадку допоможе офлайн-блокування.
Коли функція ввімкнена, телефон автоматично блокується, якщо втрачає підключення до Wi-Fi або мобільної мережі. Розблокувати його можна буде тільки після повторного підключення до мережі та введення PIN-коду.
Ще один спосіб захистити свої дані - функція віддаленого блокування. Якщо ви загубили смартфон, можна перейти на сайт android.com/lock, ввести номер телефону, і пристрій миттєво заблокується.
Важливо: телефон має бути підключений до інтернету. Також варто пам'ятати, що ця функція обмежена - нею можна скористатися лише двічі на добу.
Функція Google Play Protect допомагає знаходити підозрілі додатки. Вона автоматично сканує встановлені програми і повідомляє, якщо знайдено потенційно небезпечні.
Як перевірити вручну:
Однак захист може не працювати для додатків, встановлених зі сторонніх джерел (F-Droid, Aurora, APK-файли).
За замовчуванням Android може відображати символи під час введення пароля. Це зручно, але небезпечно. Щоб відключити, зайдіть у Налаштування, Безпека та конфіденційність, Додаткові параметри, Показувати пароль і вимкніть цю опцію.
Режим блокування (Lockdown Mode) вимикає можливість розблокування за відбитком пальця або обличчям - тільки PIN або пароль. Це особливо корисно, якщо ви хочете тимчасово вимкнути біометрію (наприклад, під час перетину кордону).
Мінус: режим потрібно вмикати вручну щоразу, коли він потрібен.
Багато додатків отримують доступ до мікрофона, камери або геолокації - часто без відома користувача. Перейдіть у розділ "Дозволи застосунків" у налаштуваннях і обмежте доступ тим, хто його не заслуговує.
Android за замовчуванням показує сповіщення на екрані блокування - включно з кодами двофакторної аутентифікації.
Щоб приховати їх, перейдіть у Налаштування, Повідомлення, Екран блокування. Налаштуйте показ сповіщень для кожного додатка або вимкніть повністю.
Дивно, але більшість користувачів не налаштовують екстрені контакти. У надзвичайних ситуаціях це може врятувати життя.
Функція дає змогу додати контакти, до яких можна швидко звернутися навіть із заблокованого телефона.
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