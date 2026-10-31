До 85 000 гривен в месяц: кому больше всего платят в Украине осенью-2026

Осенью 2026 года в Украине самые высокие зарплаты предлагают не только в традиционно высокооплачиваемых сферах. В список лидеров вошли строительные, технические и рабочие профессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Самая высокая медианная зарплата среди проанализированных сфер - в недвижимости. В сентябре она составила 40 358 гривен, что на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
На втором месте - строительство и облицовочные работы с показателем 38 080 гривен. За год оплата труда в этой сфере выросла на 11%.
В пятерку также вошли:
В банковской сфере, финансах, страховании и юриспруденции медиальная зарплата составляет 29 343 гривны (+7%), в производстве и рабочих специальностях - 29 000 гривен (+19%).
В колл-центрах и телекоммуникациях работодатели предлагают медианно 27 226 гривен (+12%). Почти такой же показатель в медицине и фармацевтике - 27 221 гривна. В то же время именно в этой категории зафиксировали один из самых больших годовых ростов зарплат - на 40%.
Самые низкие медианные зарплаты среди проанализированных сфер - в клининге и домашнем персонале (14 066 гривен), охране и безопасности (16 381 гривна), а также в образовании и переводе (17 000 гривен). За год оплата труда в этих категориях увеличилась соответственно на 14%, 4% и 27%.
Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина отметила, что среди высокооплачиваемых сфер все более заметны профессии, где важны практические навыки и опыт. По ее словам, рост зарплат наблюдается почти во всех категориях, но темпы отличаются.
Самую высокую медианную зарплату среди отдельных профессий в сентябре 2026 года предлагали штукатурам - 85 000 гривен. За год этот показатель вырос на 33%.
Второе место заняли стоматологи с зарплатой в 70 375 гривен. По сравнению с сентябрем 2025 года она увеличилась на 28%. Почти столько же предлагают фасадчикам - 70 000 гривен, что на 19% больше, чем в прошлом году.
В список наиболее оплачиваемых профессий также вошли:
По словам Абдуллиной, среди наиболее оплачиваемых вакансий значительную часть составляют рабочие специальности. Это свидетельствует о высокой конкуренции работодателей за специалистов с практическим опытом, а для кандидатов открывает возможности увеличить доход в профессиях, ранее не всегда считавшихся высокооплачиваемыми.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в сентябре больше всего вакансий в Украине было в производстве, логистике и розничной торговле. В то же время быстрее всего количество предложений росло в образовании и медицине, а наибольшее повышение медианной зарплаты зафиксировали в IT - на 18%, до 32 500 гривен.
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