ua en ru
Вт, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Работа в Украине осенью-2026: где больше всего вакансий и кому подняли зарплаты

11:13 20.10.2026 Вт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Работа в Украине осенью-2026: где больше всего вакансий и кому подняли зарплаты Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В сентябре 2026 года работодатели чаще искали работников в сфере образования и медицины, а наибольший рост медианной зарплаты зафиксировали в IT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

В каких сферах было больше всего вакансий

В сентябре больше объявлений работодатели разместили в сфере производства и рабочих специальностей - 19 118. Медианная зарплата в этой категории составляла 30 000 гривен.

На втором месте была логистика, склад и доставка - 17 367 объявлений с медианной зарплатой 35 000 гривен. Третью позицию заняла розничная торговля, продажи и закупки - 16 621 объявление, а медианная зарплата составляла 27 500 гривен.

В пятерку также вошли:

  • строительство и облицовочные работы - 10 146 объявлений, медианная зарплата 43 750 гривен;
  • гостинично-ресторанный бизнес и туризм - 7 973 объявления, медианная зарплата 25 000 гривен.

Эта пятерка лидировала по количеству вакансий и в июне, однако позиции отдельных сфер, количество объявлений и зарплаты изменились.

Наибольший процент прироста количества вакансий в сентябре по сравнению с июнем зафиксировали в образовании и переводе - на 30%. В то же время медианная зарплата в этой сфере снизилась на 14% и составила 17 250 гривен.

В медицине и фармацевтике количество объявлений выросло на 28%, а медианная зарплата - на 13%, до 22 500 гривен.

Читайте также: Трудовая книжка потеряна или с ошибками: как упростили подтверждение стажа в Украине

В IT количество вакансий, напротив, сократилось на 7%, однако медианная зарплата выросла на 18% - до 32 500 гривен. Это самый большой процентный прирост зарплаты среди приведенных в исследовании сфер.

На какие вакансии больше всего отзывались кандидаты

Больше всего отзывов на одно объявление в сентябре получили вакансии в сфере рекламы, дизайна и PR - в среднем 36. Медианная зарплата в этой категории составила 20 250 гривен.

Далее следовали колл-центры и телекоммуникации - 27 отзывов на объявления при медианной зарплате 30 000 гривен, а также вакансии для начинающих и студентов - 25 отзывов при медианной зарплате 27 500 гривен.

В пятерку сфер с наибольшим количеством отзывов также вошли:

  • IT и компьютеры - 17 отзывов на объявление, медианная зарплата 32 500 гривен;
  • административный персонал, HR и секретариат - 15 отзывов, медианная зарплата 23 250 гривен.

В июне первые три позиции занимали те же сферы. В то же время, IT тогда было на пятом месте: вакансии получали в среднем девять отзывов на объявление, а медианная зарплата составляла 27 500 гривен. Четвертую позицию занимали культура, искусство и развлечения - 12 отзывов на объявление при медианной зарплате 21 625 гривен.

Где конкуренция между кандидатами выросла больше всего

Наибольший рост откликов на одно объявление в сентябре по сравнению с июнем зафиксировали в IT - на 97%.

На втором месте оказался административный персонал, HR и секретариат: количество отзывов выросло на 79%. При этом медианная зарплата почти не изменилась - с 23 225 до 23 250 гривен, то есть на 0,1%.

Третье место заняла сфера банков, финансов, страхования и юриспруденции. Количество отзывов на одно объявление здесь увеличилось на 61%, однако медианная зарплата снизилась на 15% - с 32 500 до 27 500 гривен.

В целом сравнение показало, что в начале лета и осени работодатели больше всего искали работников производственных и рабочих специальностей. В то же время, наибольшее количество отзывов в оба периода получали вакансии в сфере рекламы, дизайна и PR.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине растет интерес к рабочим профессиям, а работодатели продолжают испытывать дефицит кадров. За год количество отзывов на вакансии комплектующего выросло в пять раз, а копирайтера, администратора в розничной торговле и системного администратора - втрое.

Также мы рассказывали, в каких сферах в Украине специалистам проще всего найти работу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Работа в Украине Зарплата в Украине
Новости
Дрон ударил по трассе Киев-Одесса: есть погибшие и травмированые
Дрон ударил по трассе Киев-Одесса: есть погибшие и травмированые
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов