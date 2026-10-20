Работа в Украине осенью-2026: где больше всего вакансий и кому подняли зарплаты

В сентябре 2026 года работодатели чаще искали работников в сфере образования и медицины, а наибольший рост медианной зарплаты зафиксировали в IT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

В каких сферах было больше всего вакансий

В сентябре больше объявлений работодатели разместили в сфере производства и рабочих специальностей - 19 118. Медианная зарплата в этой категории составляла 30 000 гривен.

На втором месте была логистика, склад и доставка - 17 367 объявлений с медианной зарплатой 35 000 гривен. Третью позицию заняла розничная торговля, продажи и закупки - 16 621 объявление, а медианная зарплата составляла 27 500 гривен.

В пятерку также вошли:

строительство и облицовочные работы - 10 146 объявлений, медианная зарплата 43 750 гривен;

- 10 146 объявлений, медианная зарплата 43 750 гривен; гостинично-ресторанный бизнес и туризм - 7 973 объявления, медианная зарплата 25 000 гривен.

Эта пятерка лидировала по количеству вакансий и в июне, однако позиции отдельных сфер, количество объявлений и зарплаты изменились.

Наибольший процент прироста количества вакансий в сентябре по сравнению с июнем зафиксировали в образовании и переводе - на 30%. В то же время медианная зарплата в этой сфере снизилась на 14% и составила 17 250 гривен.

В медицине и фармацевтике количество объявлений выросло на 28%, а медианная зарплата - на 13%, до 22 500 гривен.

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В IT количество вакансий, напротив, сократилось на 7%, однако медианная зарплата выросла на 18% - до 32 500 гривен. Это самый большой процентный прирост зарплаты среди приведенных в исследовании сфер.

На какие вакансии больше всего отзывались кандидаты

Больше всего отзывов на одно объявление в сентябре получили вакансии в сфере рекламы, дизайна и PR - в среднем 36. Медианная зарплата в этой категории составила 20 250 гривен.

Далее следовали колл-центры и телекоммуникации - 27 отзывов на объявления при медианной зарплате 30 000 гривен, а также вакансии для начинающих и студентов - 25 отзывов при медианной зарплате 27 500 гривен.

В пятерку сфер с наибольшим количеством отзывов также вошли:

IT и компьютеры - 17 отзывов на объявление, медианная зарплата 32 500 гривен;

- 17 отзывов на объявление, медианная зарплата 32 500 гривен; административный персонал, HR и секретариат - 15 отзывов, медианная зарплата 23 250 гривен.

В июне первые три позиции занимали те же сферы. В то же время, IT тогда было на пятом месте: вакансии получали в среднем девять отзывов на объявление, а медианная зарплата составляла 27 500 гривен. Четвертую позицию занимали культура, искусство и развлечения - 12 отзывов на объявление при медианной зарплате 21 625 гривен.

Где конкуренция между кандидатами выросла больше всего

Наибольший рост откликов на одно объявление в сентябре по сравнению с июнем зафиксировали в IT - на 97%.

На втором месте оказался административный персонал, HR и секретариат: количество отзывов выросло на 79%. При этом медианная зарплата почти не изменилась - с 23 225 до 23 250 гривен, то есть на 0,1%.

Третье место заняла сфера банков, финансов, страхования и юриспруденции. Количество отзывов на одно объявление здесь увеличилось на 61%, однако медианная зарплата снизилась на 15% - с 32 500 до 27 500 гривен.

В целом сравнение показало, что в начале лета и осени работодатели больше всего искали работников производственных и рабочих специальностей. В то же время, наибольшее количество отзывов в оба периода получали вакансии в сфере рекламы, дизайна и PR.