До 85 000 гривень на місяць: кому найбільше платять в Україні восени-2026

Восени 2026 року в Україні найвищі зарплати пропонують не лише в традиційно високооплачуваних сферах. До переліку лідерів увійшли будівельні, технічні та робітничі професії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Найвища медіанна зарплата серед проаналізованих сфер - у нерухомості. У вересні вона становила 40 358 гривень, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
На другому місці - будівництво та облицювальні роботи з показником 38 080 гривень. За рік оплата праці в цій сфері зросла на 11%.
До п'ятірки також увійшли:
У банківській сфері, фінансах, страхуванні та юриспруденції медіанна зарплата становить 29 343 гривні (+7%), у виробництві та робітничих спеціальностях - 29 000 гривень (+19%).
У кол-центрах і телекомунікаціях роботодавці пропонують медіанно 27 226 гривень (+12%). Майже такий самий показник у медицині та фармацевтиці - 27 221 гривня. Водночас саме в цій категорії зафіксували одне з найбільших річних зростань зарплат - на 40%.
Найнижчі медіанні зарплати серед проаналізованих сфер - у клінінгу та домашньому персоналі (14 066 гривень), охороні та безпеці (16 381 гривня), а також освіті й перекладі (17 000 гривень). За рік оплата праці в цих категоріях зросла відповідно на 14%, 4% та 27%.
Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна зазначила, що серед високооплачуваних сфер дедалі помітніші професії, де важливі практичні навички та досвід. За її словами, зростання зарплат спостерігається майже в усіх категоріях, але темпи відрізняються.
Найвищу медіанну зарплату серед окремих професій у вересні 2026 року пропонували штукатурам - 85 000 гривень. За рік цей показник зріс на 33%.
Друге місце посіли стоматологи із зарплатою 70 375 гривень. Порівняно з вереснем 2025 року вона збільшилася на 28%. Майже стільки ж пропонують фасадникам - 70 000 гривень, що на 19% більше, ніж торік.
До переліку найбільш оплачуваних професій також увійшли:
За словами Абдулліної, серед найбільш оплачуваних вакансій значну частину становлять робітничі спеціальності. Це свідчить про високу конкуренцію роботодавців за фахівців із практичним досвідом, а для кандидатів відкриває можливості збільшити дохід у професіях, які раніше не завжди вважалися високооплачуваними.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у вересні найбільше вакансій в Україні було у виробництві, логістиці та роздрібній торгівлі. Водночас найшвидше кількість пропозицій роботи зростала в освіті та медицині, а найбільше підвищення медіанної зарплати зафіксували в IT - на 18%, до 32 500 гривень.
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