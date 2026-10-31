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До 85 000 гривень на місяць: кому найбільше платять в Україні восени-2026

11:17 31.10.2026 Сб
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Восени 2026 року в Україні найвищі зарплати пропонують не лише в традиційно високооплачуваних сферах. До переліку лідерів увійшли будівельні, технічні та робітничі професії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

У яких сферах в Україні найвищі зарплати

Найвища медіанна зарплата серед проаналізованих сфер - у нерухомості. У вересні вона становила 40 358 гривень, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На другому місці - будівництво та облицювальні роботи з показником 38 080 гривень. За рік оплата праці в цій сфері зросла на 11%.

До п'ятірки також увійшли:

  • СТО та автомийки - 36 042 гривні (+13%);
  • логістика, склад і доставка - 33 287 гривень (+17%);
  • сільське та лісове господарство, агробізнес - 31 150 гривень (+12%).

У банківській сфері, фінансах, страхуванні та юриспруденції медіанна зарплата становить 29 343 гривні (+7%), у виробництві та робітничих спеціальностях - 29 000 гривень (+19%).

У кол-центрах і телекомунікаціях роботодавці пропонують медіанно 27 226 гривень (+12%). Майже такий самий показник у медицині та фармацевтиці - 27 221 гривня. Водночас саме в цій категорії зафіксували одне з найбільших річних зростань зарплат - на 40%.

Найнижчі медіанні зарплати серед проаналізованих сфер - у клінінгу та домашньому персоналі (14 066 гривень), охороні та безпеці (16 381 гривня), а також освіті й перекладі (17 000 гривень). За рік оплата праці в цих категоріях зросла відповідно на 14%, 4% та 27%.

Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна зазначила, що серед високооплачуваних сфер дедалі помітніші професії, де важливі практичні навички та досвід. За її словами, зростання зарплат спостерігається майже в усіх категоріях, але темпи відрізняються.

Які професії очолили рейтинг зарплат

Найвищу медіанну зарплату серед окремих професій у вересні 2026 року пропонували штукатурам - 85 000 гривень. За рік цей показник зріс на 33%.

Друге місце посіли стоматологи із зарплатою 70 375 гривень. Порівняно з вереснем 2025 року вона збільшилася на 28%. Майже стільки ж пропонують фасадникам - 70 000 гривень, що на 19% більше, ніж торік.

До переліку найбільш оплачуваних професій також увійшли:

  • технологи - 69 022 гривні (+31%);
  • муляри - 66 000 гривень (+26%);
  • далекобійники - 65 000 гривень (+8%);
  • плиточники - 65 000 гривень (+30%);
  • рихтувальники - 60 000 гривень (+9%).

За словами Абдулліної, серед найбільш оплачуваних вакансій значну частину становлять робітничі спеціальності. Це свідчить про високу конкуренцію роботодавців за фахівців із практичним досвідом, а для кандидатів відкриває можливості збільшити дохід у професіях, які раніше не завжди вважалися високооплачуваними.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у вересні найбільше вакансій в Україні було у виробництві, логістиці та роздрібній торгівлі. Водночас найшвидше кількість пропозицій роботи зростала в освіті та медицині, а найбільше підвищення медіанної зарплати зафіксували в IT - на 18%, до 32 500 гривень.

Також ми писали, на які вакансії в Україні фіксують найбільше претендентів.

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