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810 захватчиков и 48 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: российская армия уменьшилась на более 800 солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 11 апреля, составили 810 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 450 890 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 ББМ, 48 артсистем и 34 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 450 890 (+810) человек ликвидировано;
  • танков - 7137 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 13 679 (+12) ед;
  • артиллерийских систем - 11 452 (+48) ед;
  • РСЗО - 1040 ед;
  • средства ПВО - 754 ед. (+1);
  • самолетов - 347 ед;
  • вертолетов - 325 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9104 ед. (+34);
  • крылатых ракет - 2069 ед. (+2);
  • кораблей/катеров - 26 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15 298 (+50) ед;
  • специальной техники - 1882 (+6) ед.

Напомним, за минувшие сутки в Украине на фронте было зафиксировано 55 боевых столкновений. Враг активно штурмовал позиции защитников на двух направлениях в Донецкой области.

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Война России против Украины