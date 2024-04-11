810 захватчиков и 48 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, за минувшие сутки в Украине на фронте было зафиксировано 55 боевых столкновений. Враг активно штурмовал позиции защитников на двух направлениях в Донецкой области.

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