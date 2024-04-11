810 загарбників та 48 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, за минулу добу в Україні на фронті було зафіксовано 55 бойових зіткнень. Ворог активно штурмував позиції захисників на двох напрямках у Донецькій області.

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