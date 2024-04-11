810 захватчиков и 48 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Фото: российская армия уменьшилась на более 800 солдат (Getty Images)
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 11 апреля, составили 810 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 450 890 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 ББМ, 48 артсистем и 34 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 450 890 (+810) человек ликвидировано;
- танков - 7137 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 13 679 (+12) ед;
- артиллерийских систем - 11 452 (+48) ед;
- РСЗО - 1040 ед;
- средства ПВО - 754 ед. (+1);
- самолетов - 347 ед;
- вертолетов - 325 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9104 ед. (+34);
- крылатых ракет - 2069 ед. (+2);
- кораблей/катеров - 26 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 15 298 (+50) ед;
- специальной техники - 1882 (+6) ед.
Напомним, за минувшие сутки в Украине на фронте было зафиксировано 55 боевых столкновений. Враг активно штурмовал позиции защитников на двух направлениях в Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.