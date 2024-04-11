810 захватчиков и 48 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 11 апреля, составили 810 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 450 890 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 ББМ, 48 артсистем и 34 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.24 ориентировочно составили:

Напомним, за минувшие сутки в Украине на фронте было зафиксировано 55 боевых столкновений. Враг активно штурмовал позиции защитников на двух направлениях в Донецкой области.

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