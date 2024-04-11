810 загарбників та 48 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 11 квітня, становили 810 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 450 890 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 12 ББМ, 48 артсистем і 34 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за минулу добу в Україні на фронті було зафіксовано 55 бойових зіткнень. Ворог активно штурмував позиції захисників на двох напрямках у Донецькій області.

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