810 загарбників та 48 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Фото: російська армія зменшилася на понад 800 солдатів (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 11 квітня, становили 810 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 450 890 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 12 ББМ, 48 артсистем і 34 безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 450 890 (+810) осіб ліквідовано;
- танків - 7137 (+5) од;
- бойових броньованих машин - 13 679 (+12) од.;
- артилерійських систем - 11 452 (+48) од.;
- РСЗВ - 1040 од.;
- засоби ППО - 754 од. (+1);
- літаків - 347 од.;
- гелікоптерів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9104 од. (+34);
- крилатих ракет - 2069 од. (+2);
- кораблів/катерів - 26 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15 298 (+50) од.;
- спеціальної техніки - 1882 (+6) од.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні на фронті було зафіксовано 55 бойових зіткнень. Ворог активно штурмував позиції захисників на двох напрямках у Донецькій області.
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