Бои у Часового Яра и накопление сил РФ у Клещиевки: что происходит под Бахмутом

Бахмутское направление остается одним из самых "горячих". Тут РФ не оставляет попыток захватить Часов Яр и накапливает силы в районе Клещиевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ОК "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

Часов Яр

Как рассказал спикер, враг продолжает давить на Бахмутском направлении, а именно на окраины Часового Яра.

"ВСУ контролируют обстановку как в городе, так и вокруг него. Вражеской российской армии в городе нет", - говорит он.

При этом, как говорит спикер, оккупанты пытаются захватить город, не считаясь с потерями в технике и живой силе.

"Только за последние штурмы враг тактических успехов не имел, несмотря на штурмы всеми средствами. Подобная ситуация в населенных пунктах Богдановка и Ивановское", - добавил спикер.

Оккупанты накапливают силы возле Клещиевки

Кроме того, пытаясь выровнять линию фронта, по его данным, оккупанты также штурмуют Андреевку и Клещиевку.

"В районе Клещиевки замечено увеличение количества российских подразделений. Больше всего штурмов на Часовояровском направлении было проведено в районе Белогоровки", - добавил Волошин.

Планы врага

По его словам, враг сосредотачивает силы для прорыва обороны западнее Бахмута, чтобы выйти на канал "Северский Донец - Донбасс", завладеть Часовым Яром и создать условия для продвижения в сторону Краматорской агломерации.