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До 800 выстрелов в минуту. Военные показали, как работает пулемет Browning M2 (видео)

Украина, Суббота 27 апреля 2024 16:48
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До 800 выстрелов в минуту. Военные показали, как работает пулемет Browning M2 (видео) Фото: военные показали пулемет Browning M2 в работе (MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Пулемет Browning M2 может делать от 600 до 800 выстрелов в минуту, что в значительной степени помогает украинским военным во время боев с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"600-800 выстрелов в минуту" - так стучит по оккупантам пулемет Browning M2", - сообщили в ГПСУ.

По данным пограничников, одна из возможностей использования гусеничного бронетранспортера М113 - огневая поддержка.

"Легендарный пулемет Browning M2, установленный на его башне, может поражать пехоту и легкобронированную технику. Оружие способно наносить поражение врагу на расстояние до 7 километров, с убийственной силой - 3,5 километра", - отметили военные.

Ситуация на фронте

Напомним, сегодня спикер ОК "Хортица" Назар Волошин рассказал, какое направление по состоянию на сегодняшний день остается одним из самых "горячих".

Кроме того, мы сообщали, что Генштаб обновил потери РФ в войне. По данным штаба общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет уже более 465 тысяч военных.

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