800 млн людей живуть на грошовi перекази родичів, що працюють за кордоном, - ООН

Всього в світі близько 250 мільйонів міжнародних мігрантів, з них 200 млн - трудових

У світі 800 мільйонів людей живуть за рахунок грошових переказів, одержуваних від родичів, якi поїхали заробляти в інші країни. Про це інформує ООН.

Всього в світі близько 250 мільйонів міжнародних мігрантів, з них 200 млн - трудових.

За даними ООН, сімейні грошові перекази підтримують кожного сьомого жителя Землі. Близько 75% грошей, висланих трудовими мігрантами своїм близьким, йдуть на їжу, медикаменти та оплату житла і навчання дітей.

"Очікується, що в період з 2015 до 2030 року трудові мігранти відправлять додому 6,5 трильйона доларів. В середньому більшість трудящих-мігрантів посилають додому по 200-300 доларів кілька разів на рік", - йдеться у звіті організації.

Нагадаємо, влада Франції погодилася прийняти у Іспанії близько 600 нелегальних мігрантів, яких врятували волонтери в морi на судні Aquarius.