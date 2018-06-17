Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

800 млн людей живуть на грошовi перекази родичів, що працюють за кордоном, - ООН

НовиниВ світі    17.06.2018 - 04:42
Ілюстративне фото: трудові мігранти (napolshu.com)
Ілюстративне фото: трудові мігранти (napolshu.com)

Всього в світі близько 250 мільйонів міжнародних мігрантів, з них 200 млн - трудових

У світі 800 мільйонів людей живуть за рахунок грошових переказів, одержуваних від родичів, якi поїхали заробляти в інші країни. Про це інформує ООН.

Всього в світі близько 250 мільйонів міжнародних мігрантів, з них 200 млн - трудових.

За даними ООН, сімейні грошові перекази підтримують кожного сьомого жителя Землі. Близько 75% грошей, висланих трудовими мігрантами своїм близьким, йдуть на їжу, медикаменти та оплату житла і навчання дітей.

"Очікується, що в період з 2015 до 2030 року трудові мігранти відправлять додому 6,5 трильйона доларів. В середньому більшість трудящих-мігрантів посилають додому по 200-300 доларів кілька разів на рік", - йдеться у звіті організації.

Нагадаємо, влада Франції погодилася прийняти у Іспанії близько 600 нелегальних мігрантів, яких врятували волонтери в морi на судні Aquarius.

Влада Франції погодилися прийняти у Іспанії 600 мігрантів після відмови Італії Макрон підтримує створення центрів для шукачів притулку за межами ЄС
Теги публікації: ООН, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Стало відомо, кому належить кинутий на трасі Київ-Дніпро спорткар
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Стрибайте, біжіть, куди зможете": очевидці розповіли подробиці НП в аеропорту "Київ" (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся