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800 млн людей живут на денежные переводы близких, работающих за рубежом, - ООН

НовостиВ мире    17.06.2018 - 04:42
Иллюстративное фото: трудовые мигранты (napolshu.com)
Иллюстративное фото: трудовые мигранты (napolshu.com)

Всего в мире около 250 миллионов международных мигрантов, из них 200 - млн трудовых

В мире 800 миллионов человек живут за счет денежных переводов, получаемых от родственников, трудящихся в других странах. Об этом информирует ООН.

Всего в мире около 250 миллионов международных мигрантов, из них 200 млн - трудовых.

По данным ООН, семейные денежные переводы поддерживают каждого седьмого жителя Земли. Около 75% денег, высылаемых трудовыми мигрантами своим близким, идут на еду, медикаменты и оплату жилья и обучения детей.

"Ожидается, что в период с 2015 до 2030 года трудовые мигранты отправят домой 6,5 триллиона долларов. В среднем большинство трудящихся-мигрантов посылают домой по 200-300 долларов несколько раз в год", - говорится в отчете организации. 

Напомним, власти Франции согласились принять у Испании около 600 нелегальных мигрантов, которых спасли волонтеры в море на судне Aquarius.

Власти Франции согласились принять у Испании 600 мигрантов после отказа Италии Макрон поддерживает создание центров для соискателей убежища за пределами ЕС
Теги публикации: ООН, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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