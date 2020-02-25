Коронавірусом у світі захворіли понад 80 тис. людей

Станом на ранок, 25 лютого, у світі зафіксовано 80 150 випадків інфікування новим типом коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я України.

Також повідомляється про 2699 смертей від інфекції. При цьому 27 695 осіб повністю видужали і були виписані з лікарень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про повне видужання хворих на коронавірус у В’єтнамі та Франції. Водночас, у Китаї майже 200 людей заразилися вірусом повторно.

Одночасно зі спадом спалаху інфекції у Китаї, нові випадки захворювання почали фіксувати у Європі на та Близькому Сході. Так, за останні кілька днів різко зросла кількість заражених коронавірусом в Італії, Ірані та Південній Кореї. Також китайський вірус виявили в Іраку та Омані.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили про проходження піку епідемії коронавірусу у світі. У ВОЗ заявили, що новий коронавірус має потенціал пандемії. Водночас на сьогодні в ситуації з коронавірусом немає неконтрольованого глобального поширення, а також великомасштабних важких захворювань або випадків смерті.