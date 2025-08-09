80 лет после Хиросимы: воспоминания тех, кто видел ядерное пламя вблизи и чудом выжил

Солнце упало на Землю

6 августа 1945 года, в 8:15 утра, над японским городом Хиросима вспыхнул свет, ярче солнца.

Это был момент, когда американский бомбардировщик сбросил на город атомную бомбу "Маленький мальчик" - первое в истории человечества боевое ядерное оружие.

За несколько секунд Хиросима перестала существовать в привычном виде, а десятки тысяч людей погибли мгновенно.

Через 80 лет после трагедии те, кто выжил, продолжают рассказывать свои истории, чтобы мир больше никогда не повторил подобного. Один из них - Оива Кохей, который в тот день должен был быть в центре города вместе с сотнями школьников, но случай спас ему жизнь.

Япония на грани катастрофы

Лето 1945 года стало для Японии последним этапом Второй мировой войны. Германия уже капитулировала, а Италия давно вышла из войны. Страна оставалась единственным членом "оси", продолжавшим сопротивление союзникам, и фактически стояла на грани поражения.

Морская блокада лишила японцев доступа к ресурсам, промышленность работала на пределе возможностей, а голод становился все более ощутимым. Города страдали от массированных бомбардировок, но Хиросима чудом оставалась почти нетронутой.

Некоторые считали это признаком того, что бог защищает город, другие же догадывались, что противник готовит что-то особенно страшное. Ведь Хиросима была ключевым транспортным узлом и военно-промышленным центром.

Канун трагедии

В конце июля местные власти мобилизовали тысячи людей, в том числе школьников, на расчистку улиц от деревянных зданий, чтобы создать противопожарные коридоры.

Это была рутинная работа в жаркое летнее время. На практике это означало снос деревянных домов и магазинов вдоль определенных магистралей и вокруг ключевых военных и правительственных зданий.

Поддержку на месте обеспечивали около 20 тысяч гражданских добровольцев. Большинство из них - это были обычные фермеры, которые были слишком старыми для военной службы.

А еще к ним присоединились 12-13 летние дети, которых считали физически незрелыми, чтобы присоединить к старшим школьникам, которые уже работали на местных заводах по производству боеприпасов. Но на пороге катастрофы ученики стали резервом рабочих.

В центре города, в районе Закоба, около 300 мальчиков помогали расчищать деревянные конструкции вокруг городского совета.

13-летний Оива Кохей должен был быть в то утро в центре города, но проснулся с болью в животе. Мать посоветовала остаться дома, и это решение стало для него счастливым билетом между смертью и жизнью.

Оива Кохей был единственным ребенком своего возраста, который выжил в своем районе (Фото: М. Г. Шефталл)

Момент взрыва

Около 8 утра начали поступать сообщения о двух неидентифицированных самолетах, приближавшихся к городу на большой высоте. Информация была не слишком тревожной, потому что В-29 летали над Хиросимой все лето, поодиночке или небольшими группами, без атак.

Однако по стандартам гражданской обороны, должно было раздаваться предупреждение для населения, чтобы люди спрятались в бомбоубежища или хотя бы в помещениях. Однако дежурный офицер противовоздушной обороны в то время отсутствовал за своим столом, потому что совещался с коллегами в штаб-квартире.

А он был единственным, кто имел право активировать сирены. Поэтому сирены Хиросимы молчали, а люди занимались своими делами в то понедельничное утро.

В 8:15 утра американский самолет B-29 "Энола Гей" сбросил бомбу с высоты почти 10 тысяч метров. Это был небольшой саркофаг, который производители назвали "Маленький мальчик".

В момент падения две половины ядерного ядра столкнулись друг с другом, образуя сверхкритическую массу радиоактивного изотопа урана-235 весом 64 килограмма. Через 43 секунды она взорвалась на высоте около 600 метров над городом.

Цепная реакция произошла в секунды, создала импульс кинетической энергии, эквивалентный 15 000 тонн взрывчатого тротила.

Свидетели вспоминают, что сначала была ослепительная вспышка света, "ярче тысячи солнц", от которой на мгновение исчезло все вокруг. Затем - огненный шар диаметром около 300 метров, температура в центре которого достигала 4000 градусов по Цельсию. Шар атаковал деревянный город двумя векторами немедленного разрушения.

В радиусе полутора километров от эпицентра все живое сгорело мгновенно. Далее ударная волна сносила здания, ломая их, как картон, и разрывала человеческие тела. Через несколько минут началась огненная буря, которая длилась сутки, охватив почти весь городской центр.

Ад на земле

Оива, который был дома на восточной стороне города, услышал глухой взрыв, а затем почувствовал, как воздух вокруг стал горячим. Он вспоминает, что на несколько секунд ему показалось, будто Солнце упало на Землю и приземлилось на клумбы его матери.

Впоследствии вихрь внезапно влетел во все окна его дома, поднял его с татами и бросил через гостиную в стену. Через несколько секунд воздух снова хлынул и первое, что он услышал, это голос матери.

Район частично защитил холм Хидзияма, но даже оттуда были видны клубы черного дыма и столб огня над центром. Пока в центре города люди сгорали заживо, жители Данбари слонялись по дворам и оценивали масштабы повреждений домов. И даже когда небо потемнело от дыма, а затем стало оранжевым от огня, они не представляли даже, что происходит в центре города.

Вскоре по улицам начали идти люди с обгоревшими телами, разорванной одеждой и кожей, свисающей клочьями. Некоторые стонали, некоторые молча шли вперед, будто не понимая, что происходит. Многие падали по дороге и больше не вставали.

Днем Оива вместе с солдатами помогал переносить погибших. Он вспоминал, что тела лежали повсюду, а запах горелого мяса преследовал его еще долгие годы.

Выжившие после бомбардировки Хиросимы на фото 60 лет спустя, в 2005 году (Фото: Джерард Рансинан/Polaris/eyevine)

Цена взрыва

По оценкам, в первый день погибло около 80 тысяч человек - преимущественно гражданских. В течение следующих месяцев еще десятки тысяч умерли от лучевой болезни и ожогов. К концу 1945 года количество жертв достигло примерно 140 тысяч.

Город был стерт с лица земли, фактически более 90% зданий разрушено или повреждено. Сотни тысяч остались без крыши над головой, а вода и еда стали роскошью.

Память, которую нельзя стереть

Оива Кохей прожил долгую жизнь, но до конца дней помнил то августовское утро. Его история - это не только личное воспоминание, но и напоминание для всего мира, что ядерная война не оставляет шансов на выживание.

86-летней Оива рассказывал, как ему вместе с солдатами пришлось вытаскивать тела.

"Поскольку солдат был старше и сильнее меня, он хватал каждое тело за плечи, а я - за лодыжки, вот так", - объясняет Оива, демонстрируя жест хватания двумя руками.

Он добавил, что выполняя эту работу в 13 лет, начал постепенно впадать в состояние психологического шока. Фактически мозг отключился, чтобы сохранить здравый смысл своего хозяина, а тело продолжало функционировать.

"Если ад существует - то он должен быть именно таким", - вспоминает Оива свои мысли того дня.

Медленное умирание

В течение многих месяцев после бомбардировки у Оивы наблюдался целый ряд симптомов лучевого синдрома - выпадение волос, кровоточивость десен и желудочные расстройства.

И он пережил не только физические страдания, но и психологические, потому что одним из проявлений была сокрушительная вина уцелевшего. Даже через 73 года после трагедии он вздрагивал, рассказывая о стыде, который испытывал из-за того, что он был единственным ребенком, который выжил в своем районе.

Хибакуся - это японский термин для тех, кто выжил после атомной бомбардировки. И эти люди, из-за непонятности радиации, часто вызывали у сограждан подозрение и даже внешнее отвращение.

Оива остро чувствовал, что стал изгоем, особенно после переезда в Токио. Он со временем начал скрывать себя от всех, кроме своей жены, которая тоже выжила в Хиросиме.

Спустя десятилетия он рассказывал:

"Мы должны говорить об этом, чтобы люди понимали: атомное оружие - не инструмент победы, а приговор всему человечеству".