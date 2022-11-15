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Часть областей затянет туман: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Вторник 15 ноября 2022 07:00
Часть областей затянет туман: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня в Украине прогнозируется туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 15 ноября, часть областей Украины накроет туман. Однако дождей не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, по всей территории нашей страны будет сухая погода. Во всех областях облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

В северных, центральных и южных областях ночью и утром местами туман.

Столбики термометров покажут днем +3 +8 градусов, на Прикарпатье, Закарпатье и в Одесской области +9 +14 градусов. Ночью температура воздуха будет от -3 до +2 градусов.

В восточных областях ночью 3-8 градусов мороза, днем до +5 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня сухо, но облачно с прояснениями. Ветер юго-западный до 10 м/с.

Днем в Киеве столбики термометров покажут +6 +8 градусов, а ночью до +2 градусов.

Напомним, синоптики предупреждают, что теплый период начнет резко сменяться холодной погодой с дождями.

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