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В США заявили, что для передачи танков Abrams Украине может понадобиться больше года

Новина українською →
Украина, Четверг 23 февраля 2023 20:35
В США заявили, что для передачи танков Abrams Украине может понадобиться больше года Фото: в США заявили, что для передачи танков Abrams Украине может понадобиться больше года (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Армии Соединенных Штатов может понадобиться больше года, чтобы поставить танки M1 Abrams в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра армии Кристин Уормут CNN.

По ее словам, США все еще работает над планом поставки танков украинским военным.

Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом недель, я скажу это. Ни один из вариантов, которые мы рассматриваем, не касается недель или двух месяцев. Это более длинные сроки. Но я думаю, что есть варианты меньше двух лет, меньше полтора года. Но опять же мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них", - заявила она.

При этом она отметила, что США рассматривают несколько вариантов передачи танков. Один из них - это их строительство "с нуля". Другой - они будут переданы другим странам, ранее покупавшим их в США. Это может ускорить их передачу.

Напомним, The Washington Post сообщало, что танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года или в начале 2024 года.

При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, если Abrams прибудут в Украину в августе, это может быть поздно.

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