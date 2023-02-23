В США заявили, что для передачи танков Abrams Украине может понадобиться больше года

По ее словам, США все еще работает над планом поставки танков украинским военным.

Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом недель, я скажу это. Ни один из вариантов, которые мы рассматриваем, не касается недель или двух месяцев. Это более длинные сроки. Но я думаю, что есть варианты меньше двух лет, меньше полтора года. Но опять же мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них", - заявила она.

При этом она отметила, что США рассматривают несколько вариантов передачи танков. Один из них - это их строительство "с нуля". Другой - они будут переданы другим странам, ранее покупавшим их в США. Это может ускорить их передачу.