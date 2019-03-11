Майже 75% пасажирів київського метро не використовують жетони

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жетони у столичному метро виводять з обігу

У столичному метро жетонами перестали користуватися 75% пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Київський метрополітен".

Як зазначається, пасажири все частіше використовують електронні способи оплати або користуються картками метро зі знижками.

"З можливістю оплати карткою метро зі знижками, безконтактною банківською карткою, проїзними чи е-квитком, жетони виводяться з обігу. Майже 75% пасажирів їх уже не використовують", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що київським метрополітеном у 2018 році скористалися 496,71 млн пасажирів. Найпопулярнішою була червона лінія метрополітену - 204,515 млн пасажирів. Найбільш завантаженою тут є станція "Лісова" (20,701 млн пасажирів). Більше 20 мільйонів поїздок зафіксовано також на станціях “Академмістечко” та “Вокзальна”. Найменше пасажирів перевезла станція "Дніпро" (935,2 тис.).

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк запустив банкомати та термінали самообслуговування в холах центральних станцій метро. Згідно з проведеним відкритого конкурсу та підписаною угодою "ПриватБанк" планує встановити 52 банкомати і 149 терміналів самообслуговування на 47 станціях метро.