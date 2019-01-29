Метро у Києві за рік скористалися майже півмільярда пасажирів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найпопулярнішими були станції "Лісова", "Академмістечко" та "Вокзальна"

Київським метрополітеном у 2018 році скористалися 496,71 млн пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як зазначається, найпопулярнішою була червона лінія метрополітену - 204,515 млн пасажирів. Найбільш завантаженою тут є станція "Лісова" (20,701 млн пасажирів). Більше 20 мільйонів поїздок зафіксовано також на станціях “Академмістечко” та “Вокзальна”. Найменше пасажирів перевезла станція "Дніпро" (935,2 тис.).

Наступною за пасажиропотоком є синя лінія - 172,833 тис. поїздок. Максимальний пасажиропотік був на станції "Мінська" (17 млн 114 тис. осіб). Більше 15 мільйонів поїздок було також на станціях “Почайна” та “Контрактова площа”. Мінімальний пасажиропотік - на станції "Поштова площа"(4,7 млн).

Зелена гілка підземки перевезла – 118 млн 723 тис. пасажирів. Вона - найменш завантажена у столичній підземці. Найбільший пасажиропотік зафіксовано на станції "Позняки" - 14 млн 546 тис осіб. Минулого року у лідерах була “Лук’янівська” з майже таким же показником. Цього року остання перевезла 14 млн 533 тис. пасажирів. Найменше ж пасажирів по цій лінії на "Червоному хуторі". Станцією скористалося 1,7 млн пасажирів.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк запустив банкомати та термінали самообслуговування в холах центральних станцій метро.

РБК-Україна писало, що міжнародний аеропорт "Київ" за 2018 рік обслужив 2 млн. 812 тис. 300 пасажирів, що на 51,9% більше, ніж у 2017 році.