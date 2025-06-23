До 700 "Шахедов" в сутки: в ВСУ предупредили о новой волне атак РФ с сентября
Российская Федерация значительно увеличила количество "Шахедов", которыми атакует Украину. Враг совершенствует свои беспилотники.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.
"Сейчас стало больше у них "Шахедов". Мы понимаем, что враг маневрирует своими средствами БПЛА таким образом, чтобы обходить наши системы противовоздушной обороны, наши системы РЛС. Их разведка радиоэлектронная разведка также работает, поэтому мы можем видеть "Шахеды", которые летят на высоте, условно, 200 метров, а можем видеть "Шахеды", которые поднимаются на высоту 4,5 км, 4,2 км. И это все в дальнейшем будет только модернизироваться", - рассказал Ярославский.
Он отметил, что по данным нашей разведки, где-то в сентябре враг выйдет на мощности производства до 600-700 "Шахедов" в сутки.
"То есть, с высотой, которую я вам отметил, с мощностями по производству, мы можем ожидать уже в сентябре каждые два дня на Харьков, на Киев или другие города 300-400 шахедов. С учетом всех обстоятельств большинство из них будет попадать в цели", - подчеркнул он.
Россия модернизирует "Шахеды"
Напомним, ранее мы сообщали, что Россия продолжает модернизацию своих дронов-камикадзе "Шахед".
Как рассказали в ГУР, с начала 2025 года в строении "Шахедов" зафиксирован ряд изменений:
- новый вид боевой части весом 90 кг;
- полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея перенесены из носовой части в хвостовую;
- в конструкцию БПЛА установлен дополнительный балласт.
Вчера мы писали о том, что Украина использует легкомоторные самолеты для борьбы с российскими "Шахедами". Есть новые проекты в этой сфере, которые финансируют партнеры.
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