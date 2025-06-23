До 700 "Шахедів" на добу: у ЗСУ попередили про нову хвилю атак РФ з вересня

"Зараз стало більше в них "Шахедів". Ми розуміємо, що ворог маневрує своїми засобами БПЛА таким чином, щоб обходити наші системи протиповітряної оборони, наші системи РЛС. Їх розвідка радіоелектронна розвідка також працює, тому ми можемо бачити "Шахеди", які летять на висоті, умовно, 200 метрів, а можемо бачити "Шахеди", які підіймаються на висоту 4,5 км, 4,2 км. І це все надалі буде лише модернізуватися", - розповів Ярославський.

Він зауважив, що за даними нашої розвідки, десь у вересні ворог вийде на потужності виробництва до 600-700 "Шахедів" на добу.

"Тобто, з висотою, яку я вам зазначив, з потужностями по виробництву, ми можемо очікувати вже в вересні кожні два дні на Харків, на Київ або інші міста 300-400 шахедів. З урахуванням всіх обставин більшість з них буде влучати в цілі", - підкреслив він.

Росія модернізує "Шахеди"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія продовжує модернізацію своїх дронів-камікадзе "Шахед".

Як розповіли в ГУР, з початку 2025 року в будові "Шахедів" зафіксовано низку змін: