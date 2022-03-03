Більше 70 ракет по Україні випустили з Білорусі, - Міноборони США

У Міністерстві оборони США повідомили, що понад 70 з 480 ракет, випущених по Україні, вилетіли з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони США.

У Міністерстві оборони США повідомили, що по Україні вже було випущено понад 480 ракет. З них понад 160 – з території Росії, понад 70 – з Білорусі, близько 10-з Чорного моря. Велика частина ракет - з мобільних систем, які потрапили на територію України.

"Понад 230 ракет було випущено з території України. Є мобільні системи. Їх переміщують всередину країни", - підкреслив високопоставлений представник Міноборони США.

Також, за оцінками США, Путін вклав 90% своєї заздалегідь підготовленої потужності для вторгнення в Україну.

"Ми спостерігаємо сильні бомбардування міст на північ і схід, тобто, Київ, Чернігів і Харків. Ми як і раніше вважаємо, що російські сили застопорилися на півночі", - додав представник Міноборони США.

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