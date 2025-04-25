17% годовых и без налогов: где украинцам выгодно хранить деньги весной 2025 года

Где выгодно разместить депозит весной 2025 года? В каких банках самые высокие процентные ставки и какие есть альтернативы, которые могут принести больший доход без налоговых потерь?
Об актуальных ставках в украинских банках и других финансовых инструментах - в материале РБК-Украина.
Главное:
Прежде чем выбрать банк для размещения депозита, следует учитывать не только обещанную процентную ставку. Прежде всего необходимо убедиться, что выбранное финансовое учреждение является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это обеспечивает защиту средств в пределах гарантированной суммы - до 600 тысяч гривен.
Перед размещением средств на депозите стоит учесть следующие аспекты:
Важным критерием является также реальная доходность после уплаты налогов. На банковские депозиты в Украине распространяются налоги - 18% НДФЛ и 5% военный сбор. Поэтому даже если банк декларирует 16% годовых, "на руки" вкладчик получит около 12,3%.
Весной 2025 года украинские банки постепенно повысили ставки по депозитам в гривне. Однако рост ограничен и не всегда соответствует динамике учетной ставки НБУ.
В апреле самые выгодные предложения по 12-месячным вкладам без учета налоговой нагрузки выглядят так:
Средняя ставка в упомянутых банках по вкладам сроком на 12 месяцев составляет около 16,5% годовых. При этом важно обращать внимание на условия акций, часто банки предлагают повышенные ставки за размещение депозитов онлайн или для новых клиентов.
Также существуют альтернативы традиционным депозитам. Это, например, облигации внутреннего государственного займа - ОВГЗ, которые в 2025 году могут обеспечить похожий уровень доходности, но без налогообложения.
По данным, которые Национальный банк обнародовал в начале апреля, рост привлекательности гривневых инструментов отразился в повышении спроса на них. Совокупный чистый спрос на срочные депозиты и ОВГЗ в марте был самым большим за последние 10 месяцев.
В комментарии РБК-Украина руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital, Александр Паращий подтверждает, что чем длиннее срок депозита, тем выше процентные ставки. Обычно, это является типичной практикой в банковской системе. Однако сегодня банки в Украине предлагают самые высокие ставки на годовые депозиты, где максимальный уровень дохода может достигать 18%. "Однако, после уплаты налогов на доходы физических лиц (23% - ред.), реальная ставка для вкладчиков уменьшается до 13,9%", - отметил он.
Эксперт обращает внимание на альтернативу депозитам - ОВГЗ. "Ставки на 12-месячные облигации могут быть так же высокими, около 16%, но с важным преимуществом - доходы от облигаций не облагаются налогами. Это делает ОВГЗ более выгодными с точки зрения чистого дохода для инвесторов, поскольку налоговые обязательства для них отсутствуют", - подчеркнул Параший.
Хотя учетная ставка Национального банка Украины выросла на 1 процент с января по апрель 2025 года, ставки по депозитам в банках повысились лишь на 0,4-0,5 процентных пункта. Соответственно, банки не так быстро реагируют на изменения учетной ставки НБУ. Это может быть свидетельством того, что финансовые учреждения принимают более осторожную стратегию в привлечении депозитов.
"Значительного роста ставок в ближайшее время не ожидается",- добавил эксперт. Это обусловлено тем, что существуют ожидания по снижению потребительской инфляции в Украине, что, в свою очередь, уменьшает потребность в повышении процентных ставок для борьбы с инфляционными процессами.
Напомним, что 23 января 2025 года НБУ поднял учетную ставку с 13,5% до 14,5%. С 7 марта регулятор снова поднял ставку - до уровня 15,5%. 17 апреля НБУ принял решение оставить учетную ставку на действующем уровне, поскольку инфляция росла в ожидаемом диапазоне.
Для подготовки материала были использованы источники Национального банка Украины, информация с сайта Минфин и ряда коммерческих банков и комментарии руководителя аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия.