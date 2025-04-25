17% річних і без податків: де українцям вигідно зберігати гроші навесні 2025

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На що звернути увагу при виборі банку та депозитної програми?

Які депозити пропонують провідні банки та де найбільші ставки?

Чи є зараз більш прибуткові інструменти для збереження своїх коштів?

Як обрати банк для депозиту

Перш ніж обрати банк для розміщення депозиту, варто враховувати не лише обіцяну процентну ставку. Насамперед необхідно переконатися, що обрана фінансова установа є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Це забезпечує захист коштів у межах гарантованої суми – до 600 тисяч гривень.

Перед розміщенням коштів на депозиті варто врахувати наступні аспекти:

перевірте рейтинг банку та його фінансові показники (Наглядова статистика НБУ), участь у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (Банки-учасники ФГВФО);

та його фінансові показники (Наглядова статистика НБУ), участь у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (Банки-учасники ФГВФО); зверніть увагу на мінімальну суму вкладу, можливість поповнення, дострокового зняття та виплату відсотків;

порівняйте пропозиції різних банків, враховуючи термін вкладу та можливі бонуси за оформлення онлайн.​

Важливим критерієм є також реальна дохідність після сплати податків. На банківські депозити в Україні поширюються податки – 18% ПДФО та 5% військовий збір. Тож навіть якщо банк декларує 16% річних, "на руки" вкладник отримає близько 12,3%.

Найбільш вигідні депозитні програми навесні 2025 року

Навесні 2025 року українські банки поступово підвищили ставки за депозитами у гривні. Однак зростання обмежене і не завжди відповідає динаміці облікової ставки НБУ.

У квітні найвигідніші пропозиції за 12-місячними вкладами без врахування податкового навантаження виглядають так:

ПриватБанк – депозит "Стандарт" онлайн на 12 місяців, річна ставка в гривні складає 13%, депозит у доларах може принести 0,01% доходу.

онлайн на 12 місяців, річна ставка в гривні складає 13%, депозит у доларах може принести 0,01% доходу. Ощадбанк – депозит "Мій депозит" під 11,5% річних в гривні, та 0,3% на депозити в доларах. Є можливість поповнення, але без дострокового зняття.

під 11,5% річних в гривні, та 0,3% на депозити в доларах. Є можливість поповнення, але без дострокового зняття. Укргазбанк – депозит "Зелений строковий" зі ставкою до 11,95% річних у гривні та 0,9% в доларах.

зі ставкою до 11,95% річних у гривні та 0,9% в доларах. Укрексімбанк – депозит "Класичний" на 12 місяців з річною ставкою 11,75% при вкладі до 50 тисяч гривень та 0,45% в доларах. Строковий, без права поповнення та дострокового зняття.

на 12 місяців з річною ставкою 11,75% при вкладі до 50 тисяч гривень та 0,45% в доларах. Строковий, без права поповнення та дострокового зняття. ПУМБ – депозит "Дохідний Плюс" зі ставкою 15% річних на 6 місяців в гривні. також можна розглянути депозит "Дохідний" строком на 12 місяців з річною ставкою 12% у гривні.

зі ставкою 15% річних на 6 місяців в гривні. також можна розглянути депозит "Дохідний" строком на 12 місяців з річною ставкою 12% у гривні. Монобанк – депозит зі ставкою 16% річних з можливістю поповнення та щомісячною виплатою відсотків. Внесення коштів на депозит можливе з картки Monobank, з будь-якої картки іншого банку України, за реквізитами, готівкою в касах банків-партнерів.

з можливістю поповнення та щомісячною виплатою відсотків. Внесення коштів на депозит можливе з картки Monobank, з будь-якої картки іншого банку України, за реквізитами, готівкою в касах банків-партнерів. Радабанк – депозит "Максимальний" з річною ставкою в гривні 16–17% плюс бонус 1% при оформленні через інтернет-банк RB24.​

з річною ставкою в гривні 16–17% плюс бонус 1% при оформленні через інтернет-банк RB24.​ Банк "Український капітал" – депозит "Класичний" з річною ставкою в гривні 9,5%–17%.​ Відкриття – у відділеннях банку, дострокове повернення або часткове зняття не передбачено.

з річною ставкою в гривні 9,5%–17%.​ Відкриття – у відділеннях банку, дострокове повернення або часткове зняття не передбачено. Агропросперіс Банк – депозит "Класичний+" з річною ставкою в гривні 16,25%.​ Вигідний для пенсіонерів, оскільки передбачає додатковий бонус до ставки за умови пред’явлення пенсійного посвідчення – 0,25% у гривні.

з річною ставкою в гривні 16,25%.​ Вигідний для пенсіонерів, оскільки передбачає додатковий бонус до ставки за умови пред’явлення пенсійного посвідчення – 0,25% у гривні. Банк Альянс – депозит "Ощадний" з максимальною процентною ставкою річних – 13,5% у гривні, плюс 2,5% авансової винагороди по вкладах у гривні.​

Фото: Який банк обрати для довгострокового депозиту (Getty Images)

Середня ставка у згаданих банках за вкладами строком на 12 місяців становить близько 16,5% річних. При цьому важливо звертати увагу на умови акцій, часто банки пропонують підвищені ставки за розміщення депозитів онлайн або для нових клієнтів.

Також існують альтернативи традиційним депозитам. Це, наприклад, облігації внутрішньої державної позики – ОВДП, які у 2025 році можуть забезпечити схожий рівень дохідності, але без оподаткування.

За даними, що Національний банк оприлюднив на початку квітня, зростання привабливості гривневих інструментів відобразилося у підвищенні попиту на них. Сукупний чистий попит на строкові депозити й ОВДП у березні був найбільшим за останні 10 місяців.

Чи вигідні банківські депозити сьогодні? Прогнози від експерта

В коментарі РБК-Україна керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital, Олександр Паращій підтверджує, що чим довший строк депозиту, тим вищі процентні ставки. Зазвичай, це є типовою практикою в банківській системі. Проте сьогодні банки в Україні пропонують найвищі ставки на річні депозити, де максимальний рівень доходу може сягати 18%. "Проте, після сплати податків на доходи фізичних осіб (23% – ред.), реальна ставка для вкладників зменшується до 13,9%", – зазначив він.

Експерт звертає увагу на альтернативу депозитам – ОВДП. "Ставки на 12-місячні облігації можуть бути так само високими, близько 16%, але з важливою перевагою – доходи від облігацій не обкладаються податками. Це робить ОВДП більш вигідними з погляду чистого доходу для інвесторів, оскільки податкові зобов'язання для них відсутні", – підкреслив Парашій.

Хоча облікова ставка Національного банку України зросла на 1 відсоток з січня по квітень 2025 року, ставки за депозитами в банках підвищилися лише на 0,4–0,5 процентні пункти. Відповідно, банки не так швидко реагують на зміни облікової ставки НБУ. Це може бути свідченням того, що фінансові установи приймають більш обережну стратегію в залученні депозитів.

"Значного зростання ставок найближчим часом не очікується", – додав експерт. Це зумовлено тим, що існують очікування щодо зниження споживчої інфляції в Україні, що, своєю чергою, зменшує потребу в підвищенні процентних ставок для боротьби з інфляційними процесами.