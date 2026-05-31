60 ракет в месяц - ничто: Зеленский заявил о дефиците Patriot и предложил выход

Соединенные Штаты выпускают всего 60-65 антибаллистических ракет в месяц - такого объема мало даже для нынешних вызовов, тогда как Россия наращивает собственное производство баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского.
Президент подчеркнул, что ситуация с производством антибаллистических ракет в США может привести к кризису в разных регионах мира.
"60-65 антибаллистических ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами - это ничто. Это не секрет, и Россия об этом знает. Нам нужно расширять производство", - заявил Зеленский.
По его словам, он просил предыдущую администрацию США, а теперь просит и нынешнюю, предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot. Киев готов наращивать их выпуск самостоятельно.
"Мы можем увеличить производство ракет Patriot. Это поможет нам. Это поможет Ближнему Востоку и любой другой стране, которой Соединенные Штаты решат помочь", - сказал президент.
Зеленский добавил, что пока Европа не будет производить собственную антибаллистическую систему, Украине будет нужна поддержка США.
Напомним, в конце мая 2026 года США дали предварительное согласие Польше на локализацию производства ракет для Patriot - на фоне того, что сама Украина давно добивается аналогичной лицензии, но значительного прогресса до сих пор нет.
Тогда же Зеленский заявлял, что на фоне войны США с Ираном в мире наблюдается глобальный дефицит антибаллистических систем.
Еще раньше, в июле 2025-го, Пентагон в четыре раза увеличил объемы закупки ракет для Patriot, выделив на 2026 финансовый год более 1,3 млрд долларов, однако эксперты предупреждали, что масштабное наращивание производства "не произойдет мгновенно".
Украина уже предлагала США купить 10 систем Patriot, а также получить лицензии, чтобы самостоятельно закрыть собственное небо.