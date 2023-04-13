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До 60% за месяц: Госстат показал, как в Украине подорожали овощи

Фото: среди продуктов в Украине больше всего подорожали овощи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2023 года. Подорожали овощи, но подешевели крупы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, по сравнению с февралем капуста подорожала на 60,2% до 22,2 гривен за килограмм, морковь подорожала на 37,5% до 39,6 гривен за килограмм, лук подорожал на 23,2% до 52,1 гривен за килограмм.

Кроме того, яблоки подорожали на 12,1% до 18,5 гривен за килограмм.

В то же время крупа гречневая подешевела на 5,1% до 62,4 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.

Напомним, в Украине наблюдается дефицит некоторых овощей, вызванный оккупацией юга страны, энергокризисом и некоторыми другими факторами. Заместитель главы "Всеукраинской аграрной рады" (ВАР) Денис Марчук в комментарии РБК-Украина заявил, что удешевления продукции в ближайшее время ожидать не стоит.

Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Напомним, по данным Госстата, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.

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