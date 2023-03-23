Дефицит сохраняется: почему в Украине подорожали овощи и что будет с ценами весной

В Украине наблюдается дефицит некоторых овощей, вызванный оккупацией юга страны, энергокризисом и некоторыми другими факторами. Удешевления продукции в ближайшее время ждать не стоит.

Как отметил Марчук, в Украине зимой - в начале весны всегда повышались цены на овощи, что объясняется климатическими особенностями. "Мы полгода что-то сажаем и заготавливаем. Но его всегда недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, и соответственно мы становимся импортозависимыми", - сказал он, отметив, что сохранившиеся до весны овощи стоят достаточно дорого.

В этом году к этим ежегодным факторам добавился фактор войны и оккупации. "Временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей являются главными поставщиками овощей и ранних овощей. Соответственно мы видим сейчас отсутствие большого предложения таких продуктов, как лук, наиболее вызывающий сегодня ажиотаж. Но мы должны понимать, что около 35% заполнения рынка шло из Херсонской области. Этого мы пока к сожалению не имеем", - добавил эксперт.

Марчук отметил, что рост цен в последнее время обусловлен тем, что запасы к концу года заканчиваются, и Украина вынуждена импортировать овощи. В то же время в Европе в этом году также проблемы с луком из-за неурожая в Нидерландах. Аналогичная ситуация наблюдалась, например, в 2018 году.

Другие факторы

Помимо оккупации на рынок овощей, влияет несколько других факторов. Среди них - погода осенью. "Когда мы собирали овощи и закладывали их на хранение, была прохладная дождливая погода. Соответственно не имели возможности качественно заготовить в достаточном количестве продуктов условного борщового набора", - сказал Марчук.

Заместитель главы ВАР отметил, что то, что хранили, требовало соответствующего ухода. "Нам добавились дополнительные затраты, связанные с ударами по энергетической инфраструктуре. Производители вынуждены были закладывать в себестоимость затраты на энергоносители в виде генераторов. Одно дело генераторы небольшие, которые мы видим под кафе. Другое дело генераторы промышленные, которые нужны для выработки определенного количества киловатт-часов. Они достаточно дорогие, и эксплуатация достаточно дорогая", - напомнил эксперт.

Кроме того, обычно в марте в Украине уже было в достаточном количестве предложение ранних овощей из теплиц. Но из-за оккупации юга Запорожской области, где больше всего таких теплиц, этих овощей нет.

Кроме того, в условиях энергокризиса многие отказались от теплиц, потому что это было достаточно затратно. Также из-за отключения электроэнергии опоздали с рассадой огурцов. Отставание в графике составляет 1-1,5 месяца. Поэтому тепличные огурцы будут на рыке только в начале апреля, а цены начнут снижаться.

Еще более сложная ситуация с помидорами, для выращивания которых требуются значительные энергозатраты и освещение. "Те, кто занимался томатами, просто отказались", - сказал Марчук, отметив, что импорт из Турции достаточно дорог. Поэтому сейчас помидоры стоят примерно в 2-2,5 раза больше, чем год назад.

"И такая, к сожалению, ситуация продержится до сезона отрытой почвы обычно в этот период года", - сказал он.

Марчук прогнозирует, что цены на овощи в Украине будут постепенно дорожать до того момента, когда на рынке появится продукция отрытого грунта.

Подорожание на Пасху

Марчук также не исключил, что большой спрос накануне Пасхи, которую будут праздновать 16 апреля, приведет к удорожанию овощей, в том числе помидоров, еще 5-10%.

"Спрос на овощи есть, предложение - недостаточное", - добавил эксперт.