ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону

Україна, Середа 22 липня 2020 16:57
Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

План передбачає розробку графіку накопичення вугілля та резервного палива

Кабінет міністрів затвердив план заходів з підготовки паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону 2020/21 року. Відповідне рішення уряд ухвалив у ході сьогоднішнього засідання.

Про це свідчить відповідне розпорядження КМУ.

Даний план передбачає розроблення графіку накопичення вугілля та резервного палива та укладання договорів про постачання природного газу підприємствам сфери електроенергетики.

Крім того, він включає оцінювання готовності об'єктів до роботи, створення необхідного аварійного запасу матеріалів та устаткування тощо.

Додамо, Кабмін зобов'язав міністерства подавати до 5 числа щомісяця Міністерству енергетики дані про стан виконання цього плану.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що станом на середину літа Україна на 50% готова до наступного опалювального сезону. Він підкреслив, що накопичено рекордні запаси природного вугілля і газу.

За словами прем'єра, всі органи влади і, зокрема, уряд вже готуються до опалювального сезону.

Як писало РБК-Україна раніше, "Нафтогаз України" заявив про загрозу зриву опалювального сезону через понад сотню підприємств-тепловиків, які не виконують вимоги мінімальному рівні розрахунків для отримання газу в рамках ПСО.

Також повідомлялося, що "Нафтогаз" підняв ціни на природний газ для промисловості.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Кабінет Міністрів Україниотопительный сезон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся