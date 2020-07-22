Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

План передбачає розробку графіку накопичення вугілля та резервного палива

Кабінет міністрів затвердив план заходів з підготовки паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону 2020/21 року. Відповідне рішення уряд ухвалив у ході сьогоднішнього засідання.

Про це свідчить відповідне розпорядження КМУ.

Даний план передбачає розроблення графіку накопичення вугілля та резервного палива та укладання договорів про постачання природного газу підприємствам сфери електроенергетики.

Крім того, він включає оцінювання готовності об'єктів до роботи, створення необхідного аварійного запасу матеріалів та устаткування тощо.

Додамо, Кабмін зобов'язав міністерства подавати до 5 числа щомісяця Міністерству енергетики дані про стан виконання цього плану.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що станом на середину літа Україна на 50% готова до наступного опалювального сезону. Він підкреслив, що накопичено рекордні запаси природного вугілля і газу.

За словами прем'єра, всі органи влади і, зокрема, уряд вже готуються до опалювального сезону.

Як писало РБК-Україна раніше, "Нафтогаз України" заявив про загрозу зриву опалювального сезону через понад сотню підприємств-тепловиків, які не виконують вимоги мінімальному рівні розрахунків для отримання газу в рамках ПСО.

Також повідомлялося, що "Нафтогаз" підняв ціни на природний газ для промисловості.