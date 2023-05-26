Штурм Капитолия. Один из участников приговорен к 18 годам тюрьмы

В Соединенных Штатах Америки суд приговорил к 18 годам заключения основателя и лидера ультраправой организации Oath Keepers Стюарта Родса. Приговор он получил по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Он был осужден по обвинению в подстрекательстве к мятежу и другим преступлениям. По данным следствия, Родс координировал действия с лидерами и другими участниками, штурмовавшими Капитолий. Сначала прокуратура просила для него 25 лет.

По данным ВВС, обвиняемый на слушаниях в суде почти не раскаялся. Он заявлял, что является политическим заключенным и настаивал на том, что "Хранители присяги" противостояли людям, "разрушающим нашу страну".

Однако судья Амит Мехта отклонил его заявление. Он также выразил обеспокоенность насильственной риторикой Родса и его угрозой повесить бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Кроме Родса был осужден еще один участник беспорядков Келли Мэггс, лидер отделения "Хранителей". Он получил 12 лет тюрьмы. При этом прокуроры также потребовали для него 21 год тюрьмы.

Штурм Капитолия

В январе 2021 года поклонники Дональда Трампа организовали насильственные протесты в Вашингтоне. Они захватили здание Капитолия и потребовали изменить результаты президентских выборов 2020 года, на которых выиграл Джо Байден.

Штурм Капитолия привел к гибели пяти человек, в частности, одного работника Полиции Капитолия.

13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Трампу за его роль в разжигании штурма. ФБР открыло около 160 расследований, в том числе по обвинениям во внутреннем терроризме и организации бунта.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Комитет Конгресса США недавно заявил онеобходимости предъявить уголовное обвинение Трампу из-за событий по штурму Капитолия.

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