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Мінцифри запустило сайт для вимірювання швидкості інтернету в Україні

Новини » Телеком & IT     25.11.2019 - 14:06
Мінцифри запустило сайт для вимірювання швидкості інтернету в Україні
Ілюстративне фото (ec.europa.eu)

Новий сайт стане прототипом карти інтернету України

Міністерство цифрової трансформації запустило сайт для вимірювання швидкості інтернету в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Мінцифри.

Повідомляється, що для забезпечення України високошвидкісним інтернетом міністерству необхідна інформація про реальнн покриття інтернету.

"Сьогодні ми запускаємо сайт broadband.gov.ua, який дозволить жителям України приєднатися до цієї справи. Сайт є прототипом майбутньої карти інтернету України", - відзначили в Минцифры.

На даному сайті можна повідомити, чи є інтернет і з якою швидкістю він працює. При цьому швидкість з'єднання визначається автоматично через speedtest. Дані можна анонімно залишити.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні рівень покриття інтернетом доходить до 70%.

"Регулятор дає нам дані, що на 62% покрита країна. Але це не про мобільний, а про швидкісний інтернет. Але ми вже бачимо, коли почали занурюватися і шукати додаткові джерела досліджень, то ми приходимо вже десь до 70%... Наша мета - на 90-100%", - заявив міністр.

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