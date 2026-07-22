5G в Украине расширят: какой город станет следующим после Киева

Где еще заработает 5G

Сегодня 5G заработал в Киеве, а следующим городом, где планируют запустить тестирование этой технологии, станет Одесса.

По словам чиновника, в настоящее время в Украине уже установлено более 300 базовых станций 5G, обеспечивающих работу пилотной сети.

"Для нас важно протестировать технологию в разных условиях - как в небольших общинах, так и крупных мегаполисах; как в районах с малоэтажной застройкой, так и среди плотной многоэтажной застройки, где нагрузка на сеть существенно отличается", - говорит он.

Киев и предстоящий запуск в Одессе позволят оценить работу 5G в крупных городах с высоким количеством пользователей и значительными нагрузками на инфраструктуру.

Что будет после завершения пилотного этапа

После завершения пилотного этапа власти планируют использовать полученные данные для дальнейшего масштабирования технологии.

Изначально тестирование 5G по стране должно было продлиться до конца года, но его могут продлить на весь период военного положения.

Это позволит дополнительно проверить работу 5G в разных условиях и подготовиться к полноценному внедрению технологии в Украине после завершения войны.

Полное интервью Станислава Прибытько о том, где в Киеве уже можно "поймать" 5G и что новая технология меняет для пользователей, - читайте по ссылке.