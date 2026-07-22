5G из дирижаблей: почему операторы поднимают сеть в стратосферу

Проблема связи вне крупных городов

Наземная инфраструктура сотовой связи имеет ограниченный радиус действия. Современный вектор в телекоммуникациях направлен на использование воздушных или космических объектов для передачи данных на Землю. Цель - обеспечить сигналом удаленные территории.

Аппараты системы HAPS (High-Altitude Platform Systems) спроектированы для работы в стратосфере на высоте от 18 до 20 км. Эта высота почти вдвое превышает эшелоны полетов пассажирской авиации и значительно ниже орбит спутников.

На этом уровне платформы способны гарантировать стабильное подключение для пользователей беспроводных сетей, а также собирать и передавать данные наблюдений за природными катастрофами - штормами или масштабными пожарами - в режиме реального времени.

Sceye успешно испытала летающую платформу для 5G (фото: Sceye)

Как работает аппарат SE2?

Основным аппаратом системы HAPS является стратосферный дирижабль SE2. Его длина составляет около 60 метров. Корпус заполнен гелием и изготовлен из легкой светоотражающей ткани.

Энергообеспечение платформы происходит полностью в автономном режиме. На верхней части корпуса находится массив солнечных панелей. Днем они аккумулируют энергию и подзаряжают батареи для поддержки работы систем в ночное время.

Передача 5G-сигнала осуществляется через специальную антенну, смонтированную в нижней части аппарата. Во время тестирования Sceye сотрудничает с провайдером SoftBank для передачи сетевых данных на наземные устройства.

Внешне SE2 напоминает традиционный дирижабль, однако его главная техническая задача - удержание фиксированной позиции в стратосфере.

Аппарат оснащен передовой авионикой, постоянно отслеживающей воздушные потоки и позволяющей ему оставаться стационарным независимо от изменяющихся погодных условий и стратосферных ветров.

Стратосферные дирижабли сделают покрытие 5G по-настоящему глобальным (схема: Sceye)

Перспективы проекта

Способность годами удерживать позицию обеспечивает стабильное радиопокрытие конкретного региона и возможность непрерывного мониторинга определенного участка земной поверхности без риска дрейфования за пределы зоны обслуживания.

Согласно официальным данным компании, во время одного из испытаний на выносливость дирижабль SE2 смог удерживать фиксированную позицию в воздухе в течение 88 часов.

Sceye готовится к масштабным предкоммерческим тестовым полетам и дальнейшей интеграции своих аппаратов в телекоммуникационные сети SoftBank.