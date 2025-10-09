RU

Общество Образование Деньги Изменения

По 50 тысяч ежемесячно: Рада поддержала закон о выплатах военным после плена

Фото: Рада поддержала закон о выплатах военным после плена (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Ірина Глухова

9 октября Верховная Рада поддержала законопроект №13627, который вводит выплаты военным после плена. Они получат по 50 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины в Telegram.

Документ вводит ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч гривен для военнослужащих, освобожденных из российского плена и нуждающихся в длительном стационарном лечении. Закон поддержали 244 народных депутата.

Документ устанавливает ежемесячное дополнительное вознаграждение 50 000 грн для таких военных. Выплата будет действовать все время непрерывного лечения (включая перемещение между больницами).

В случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных преступлениях - выплаты останавливаются, а по обвинительному приговору - отменяются.

Выплаты будут осуществляться в течение первых трех месяцев лечения в случаях, когда воин находится в стационаре более 30 дней.

Закон также регулирует порядок выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученных во время пребывания в плену.

Ранее финансовая помощь предоставлялась только тем военным, которые получили ранения, контузии или увечья в плену.

Теперь поддержку смогут получить и те, кто страдает тяжелыми или обостренными болезнями, возникшими в результате пребывания в плену.

 

Напомним, в Украине изменился порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести. Что именно изменилось для военных и их родных - читайте в материале РБК-Украина.

Также Министерство обороны Украины предоставило разъяснения относительно порядка назначения денежного обеспечения в случаях, когда военнослужащий попал в плен или пропал без вести.

Верховная радаВыплаты