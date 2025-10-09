По 50 тысяч ежемесячно: Рада поддержала закон о выплатах военным после плена

9 октября Верховная Рада поддержала законопроект №13627, который вводит выплаты военным после плена. Они получат по 50 тысяч гривен ежемесячно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины в Telegram.
Документ вводит ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч гривен для военнослужащих, освобожденных из российского плена и нуждающихся в длительном стационарном лечении. Закон поддержали 244 народных депутата.
Документ устанавливает ежемесячное дополнительное вознаграждение 50 000 грн для таких военных. Выплата будет действовать все время непрерывного лечения (включая перемещение между больницами).
В случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных преступлениях - выплаты останавливаются, а по обвинительному приговору - отменяются.
Выплаты будут осуществляться в течение первых трех месяцев лечения в случаях, когда воин находится в стационаре более 30 дней.
Закон также регулирует порядок выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученных во время пребывания в плену.
Ранее финансовая помощь предоставлялась только тем военным, которые получили ранения, контузии или увечья в плену.
Теперь поддержку смогут получить и те, кто страдает тяжелыми или обостренными болезнями, возникшими в результате пребывания в плену.
