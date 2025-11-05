RU

Общество Образование Деньги Изменения

По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон

Фото иллюстративное: Рада приняла долгожданный закон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 5 ноября, Верховная Рада приняла в целом законопроект об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка в Украине до 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента и народного депутата Даниила Гетманцева в Telegram.

Целью законодательной инициативы является поддержка семей в дородовой, послеродовой и ранний периоды ухода за ребенком, а также стимулирование рождаемости и сочетание отцовства с профессиональной занятостью.

Согласно принятому законопроекту №13532, повышенные выплаты начнут действовать с 1 января 2026 года.

Выплаты, предусмотренные на 2026 год:

  • 7 000 грн - пособие по беременности и родам для незастрахованных лиц.

  • 50 000 грн - единовременное пособие при рождении ребенка.

  • "Пакет малыша" - единовременная натуральная помощь или денежная компенсация на выбор родителей.

  • 7 000 грн - помощь по уходу за ребенком до 1 года (будет выплачиваться также детям, рожденным в 2025 году, которым еще не исполнился год).

  • 8 000 грн - программа "еЯсла" для ухода за ребенком от 2 до 3 лет в случае трудоустройства матери или другого законного представителя.

  • Для детей с инвалидностью предусмотрен повышающий коэффициент 1,5 при определении размера помощи.

  • 8 000 грн - программа "еСадок", денежная помощь по уходу за ребенком от 4 до 6 лет в случае отсутствия места в коммунальных детсадах (с 2028 года).

  • 5 000 грн - единовременное пособие "пакет школьника" для учеников первых классов.

 

Еще в мае Минсоцполитики представило новый проект по поддержке семей в период до и после рождения ребенка, которым и была предусмотрена выплата 50 тысяч гривен и другую вышеупомянутую помощь.

Стоит добавить, что на сегодня помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Разово выплачивается 10 320 гривен, остальную сумму выплачивают в течение трех лет по 860 гривен каждый месяц.

Верховная радаРебенок