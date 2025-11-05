По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон

Еще в мае Минсоцполитики представило новый проект по поддержке семей в период до и после рождения ребенка, которым и была предусмотрена выплата 50 тысяч гривен и другую вышеупомянутую помощь.

Стоит добавить, что на сегодня помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Разово выплачивается 10 320 гривен, остальную сумму выплачивают в течение трех лет по 860 гривен каждый месяц.