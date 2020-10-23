Байден назвав Кім Чен Ина бандитом

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Кандидат на пост президента США від Демократичної партії Джо Байден, що президент США Дональд Трамп легітимізував Північну Корею. Він також назвав главу КНДР Кім Чен Ина бандитом.

Про це Байден заявив на теледебатах з Трампом, які транслює телеканал CNN.

"Трамп легітимізував Північну Корею, він говорив про своє" хорошому приятеля ", який є бандитом, просто бандитом, і говорив про те, як все покращився. А тепер у них є ракети, які можуть досягти території США набагато легше, ніж раніше", - сказав Байден.

Крім того, Байден заявив, що погодився б зустрітися з Кім Чен Ином, якби він погодився "скоротити ядерний потенціал, і якщо Північна Корея стане вільною від ядерної зброї".

У свою чергу, Трамп заявив, що налагодження їм робочих відносин з лідером КНДР допомогло уникнути ядерної війни між Вашингтоном і Пхеньяном.

Він зазначив, що колишній президент США Барак Обама попереджав його про небезпеку ядерної війни з КНДР.

"На даному етапі у мене з ним (Кім Чен Ином, - ред.) дуже хороші відносини, він трохи інший хлопець. Але він, напевно, думає про мене те ж саме. У нас інші відносини, у нас дуже хороші відносини. І знаєте що? Війни немає", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що завдяки налагодженню відносин з Кім Чен Ином зміг запобігти ядерній війні між двома країнами, яка б привела "до мільйонів загиблих".

Нагадаємо, раніше на дебатах Трамп і Байден заявили, що ніколи не отримували гроші з-за кордону.

Також РБК-Україна повідомляло, що комісія з президентських дебатів США оголосила про зміни до правил їх проведення.

Раніше комісія з президентських дебатів Сполучених Штатів вирішила скасувати другий раунд теледебатів Трампа і Байдена.

Зазначимо, що президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.