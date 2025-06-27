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5 знаков Зодиака, которых ждут эмоциональные выходные: изменится все

Пятница 27 июня 2025 21:17
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5 знаков Зодиака, которых ждут эмоциональные выходные: изменится все Гороскоп на выходные 28 и 29 июня (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Транзит Меркурия и Нептуна, который пройдет 28 июня, откроет новые возможности для прорывов в жизни нескольких знаков Зодиака.

РБК-Украина рассказывает, кому в эти выходные стоит найти время на отдых, а кому говорить от всей души.

Овен

Вам придется сосредоточиться на внутреннем росте. Лучшие решения появятся в тишине.

Позвольте себе взять паузу. Отдых - это тоже сила. Вас ждет мощный период, который заставит всех по-новому взглянуть на ваши способности.

Близнецы

Ваши слова в эти дни будут иметь особый вес. Говорите искренне, и удача будет на вашей стороне.

Настоящая эмоциональная откровенность поможет привлечь людей, которые способны вас понимать. С ними вы сможете построить будущее, о котором мечтали.

Лев

Это момент гордо заявить о себе. Мир ждет вашей уверенности. Если не вы - то кто?

Примите свою силу, историю и пространство. Быть храбрым - ваша задача на эти выходные. Только решительные действия приведут вас к важным изменениям.

Дева

Ваша скрупулезность и труд наконец-то принесут результаты. Готовьтесь к прорыву как в личной, так и профессиональной жизни.

Путь к переменам пролегает через честность с собой и окружающими. Ваша уязвимость станет инструментом для перемен.

Козерог

В эти выходные ваша суперсила - в маленьких шагах. Даже мелкие изменения в быту или привычках станут важным проявлением заботы о себе.

Не ждите, пока кто-то другой создаст вам комфорт и безопасность. Вы способны это сделать самостоятельно.

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При написании материала были использованы следующие источники: Astrosofa, Your Tango.

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