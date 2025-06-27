5 знаків Зодіаку, на яких чекають емоційні вихідні: зміниться усе

Транзит Меркурія та Нептуна, який пройде 28 червня, відкриє нові можливості для проривів у житті кількох знаків Зодіаку.

РБК-Україна розповідає, кому в ці вихідні варто знайти час на відпочинок, а кому говорити від щирого серця.

Овен

Вам доведеться зосередитися на внутрішньому зростанні. Найкращі рішення з'являться у тиші.

Дозвольте собі взяти паузу. Відпочинок - це теж сила. На вас чекає потужний період, який змусить усіх по-новому поглянути на ваші здібності.

Близнюки

Ваші слова у ці дні матимуть особливу вагу. Говоріть щиро, і удача буде на вашому боці.

Справжня емоційна відвертість допоможе притягнути людей, які здатні вас розуміти. З ними ви зможете побудувати майбутнє, про яке мріяли.

Лев

Це момент гордо заявити про себе. Світ чекає вашої впевненості. Якщо не ви - то хто?

Прийміть свою силу, історію і простір. Бути хоробрим - ваша задача на ці вихідні. Лише рішучі дії приведуть вас до важливих змін.

Діва

Ваша скрупульозність і праця нарешті принесуть результати. Готуйтеся до прориву як в особистому, так і професійному житті.

Шлях до змін пролягає через чесність з собою та оточенням. Ваша вразливість стане інструментом для змін.

Козоріг

Цими вихідними ваша суперсила - в маленьких кроках. Навіть дрібні зміни в побуті чи звичках стануть важливим проявом турботи про себе.

Не чекайте, поки хтось інший створить вам комфорт і безпеку. Ви здатні це зробити самостійно.