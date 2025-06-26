Эти 3 знаков Зодиака притягивают деньги как магнит: кто получит прибыль в июле 2025

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых июль 2025 года может стать периодом финансового подъема. Представители этих знаков будут особенно удачливы в денежных вопросах: возможны премии, выгодные сделки, новые источники дохода или даже неожиданная прибыль.

Какие знаки Зодиака попали в этот список, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Телец

В июле финансовая интуиция Тельцов будет на высоте. Они могут найти новые источники дохода или удачно инвестировать, даже не отыскивая этого сознательно. Планеты способствуют стабильности и росту накоплений - важно не тратить энергию на мелочи.

Возможны неожиданные бонусы или финансовая помощь, которую давно обещали. Пора воспользоваться всеми ресурсами - как материальными, так и ментальными.

Дева

Для Дев июль откроет дверь к повышению на работе или успешному завершению проекта, что принесет прибыль. Их внимательность к деталям и умение работать на результат будут щедро вознаграждены.

Астрологические влияния способствуют финансовой грамотности - подходящий момент для планирования бюджета или начала накоплений. Также возможны выгодные предложения со стороны партнеров. Главное - не обесценивать собственные достижения.

Скорпион

Скорпионы в июле могут рассчитывать на возврат старых долгов или прибыль от дел, на которые давно поставили точку. Марс и Плутон усиливают их решимость и умение мыслить стратегически, что окажет положительное влияние на финансовые решения.

Особенно удачной будет вторая половина месяца - для инвестиций, покупок или карьерных сдвигов. Скорпионам важно оставаться собранными и не поддаваться эмоциям. Деньги будут идти туда, где есть четкая цель.