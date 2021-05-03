ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На 5 тисяч осіб. У Ліверпулі пройшов концерт без масок і дистанції

Новость на русском → Британія, Понеділок 03 травня 2021 13:30
На 5 тисяч осіб. У Ліверпулі пройшов концерт без масок і дистанції Фото: концерт відвідало близько п'яти тисяч людей (pexels.com/@picjumbo)
Автор: Даша Харченко

У Ліверпулі в рамках пілотного проекту британського уряду пройшов масштабний концерт. На ньому не вимагали надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Про це повідомляє BBC.

Концерт відвідало близько п'яти тисяч людей. Захід став одним з офіційних ініціатив уряду Великобританії.

Напередодні відвідувачі повинні були зробити тест на коронавірус. На концерті глядачі перебували без захисних масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Щоб з'ясувати остаточний вплив масового заходу на поширення коронавірусу, вони зроблять тести через п'ять днів після концерту.

РБК-Україна писало, що у Ліверпулі 2 травня відбудеться концерт, на якому не вимагатимуть надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Раніше повідомлялося, що кілька сотень поліцейських взяли участь у розгоні тисяч людей в Брюселі, які в порушення коронавірусних обмежень прийшли на концерт у парку Bois de la Cambre. Музичний фестиваль насправді виявився фейковим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Ливерпуль Великобритания Карантин Коронавірус
NEWS
В Україні епідпоріг по COVID перевищено в 13 областях
В Україні епідпоріг по COVID перевищено в 13 областях
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії