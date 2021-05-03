На 5 тисяч осіб. У Ліверпулі пройшов концерт без масок і дистанції
У Ліверпулі в рамках пілотного проекту британського уряду пройшов масштабний концерт. На ньому не вимагали надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.
Про це повідомляє BBC.
Концерт відвідало близько п'яти тисяч людей. Захід став одним з офіційних ініціатив уряду Великобританії.
Напередодні відвідувачі повинні були зробити тест на коронавірус. На концерті глядачі перебували без захисних масок і не дотримувалися соціальної дистанції.
Щоб з'ясувати остаточний вплив масового заходу на поширення коронавірусу, вони зроблять тести через п'ять днів після концерту.
watching all these videos from liverpool yesterday is painful af pic.twitter.com/o9nXYbZR12— katie (@tpwkatiie) May 3, 2021
РБК-Україна писало, що у Ліверпулі 2 травня відбудеться концерт, на якому не вимагатимуть надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.
Раніше повідомлялося, що кілька сотень поліцейських взяли участь у розгоні тисяч людей в Брюселі, які в порушення коронавірусних обмежень прийшли на концерт у парку Bois de la Cambre. Музичний фестиваль насправді виявився фейковим.