На 5 тисяч осіб. В Британії відбудеться концерт без масок та дистанції
У Ліверпулі, Британія, 2 травня відбудеться концерт, на якому не вимагатимуть вдягати маски та дотримуватись соціальної дистанції. На ньому будуть присутні п'ять тисяч глядачів.
Про це повідомляє DW.
Концерт за участі рок-гурту Blossoms є частиною пілотного проекту уряду Британії.
Обов'язковою умовою для глядачів буде негативний тест на коронавірус. А після концерту всім зроблять ще один тест на коронавірус.
"За словами міністра культури Британії Олівера Даудена, тестування на коронавірус є ключовим для відновлення проведення масових заходів. Своєю чергою, міністр охорони здоров'я Метью Генкок заявив, що результати пілотного проєкту відіграють важливу роль у концепції безпеки", - йдеться в повідомленні.
Водночас нагадаємо, що у Великобританії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, який вперше виявили в Індії. На сьогодні відомо про понад 70 випадків зараження новим штамом.
Також у Шотландії з 16 квітня карантин був пом'якшений - це раніше, ніж очікувалося. Зокрема, скасовані деякі обмеження для внутрішніх поїздок та зустрічей людей на відкритому повітрі.