На 5 тысяч человек. В Ливерпуле прошел концерт без масок и дистанции
В Ливерпуле в рамках пилотного проекта британского правительства прошел масштабный концерт. На нем не требовали надевать маски и придерживаться социальной дистанции.
Об этом сообщает BBC.
Концерт посетило около пяти тысяч людей. Мероприятие стало одним из официальных инициатив правительства Великобритании.
Накануне посетители должны были сделать тест на коронавирус. На концерте зрители находились без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Чтобы выяснить окончательное влияние массового мероприятия на распространение коронавируса, они сделают тесты через пять дней после концерта.
watching all these videos from liverpool yesterday is painful af pic.twitter.com/o9nXYbZR12— katie (@tpwkatiie) May 3, 2021
РБК-Украина писало, что в Ливерпуле 2 мая состоится концерт, на котором не будут требовать надевать маски и придерживаться социальной дистанции.
Ранее сообщалось, что несколько сотен полицейских приняли участие в разгоне тысяч человек в Брюсселе, которые в нарушение коронавирусных ограничений пришли на концерт в парке Bois de la Cambre. Музыкальный фестиваль на самом деле оказался фейковым.