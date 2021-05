На 5 тысяч человек. В Ливерпуле прошел концерт без масок и дистанции

Концерт посетило около пяти тысяч людей. Мероприятие стало одним из официальных инициатив правительства Великобритании.

Накануне посетители должны были сделать тест на коронавирус. На концерте зрители находились без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Чтобы выяснить окончательное влияние массового мероприятия на распространение коронавируса, они сделают тесты через пять дней после концерта.

watching all these videos from liverpool yesterday is painful af pic.twitter.com/o9nXYbZR12