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На 5 тысяч человек. В Ливерпуле прошел концерт без масок и дистанции

Новина українською → Британия, Понедельник 03 мая 2021 13:30
На 5 тысяч человек. В Ливерпуле прошел концерт без масок и дистанции Фото: концерт посетило около пяти тысяч людей (pexels.com/@picjumbo)
Автор: Даша Харченко

В Ливерпуле в рамках пилотного проекта британского правительства прошел масштабный концерт. На нем не требовали надевать маски и придерживаться социальной дистанции.

Об этом сообщает BBC.

Концерт посетило около пяти тысяч людей. Мероприятие стало одним из официальных инициатив правительства Великобритании.

Накануне посетители должны были сделать тест на коронавирус. На концерте зрители находились без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Чтобы выяснить окончательное влияние массового мероприятия на распространение коронавируса, они сделают тесты через пять дней после концерта.

РБК-Украина писало, что в Ливерпуле 2 мая состоится концерт, на котором не будут требовать надевать маски и придерживаться социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что несколько сотен полицейских приняли участие в разгоне тысяч человек в Брюсселе, которые в нарушение коронавирусных ограничений пришли на концерт в парке Bois de la Cambre. Музыкальный фестиваль на самом деле оказался фейковым.

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