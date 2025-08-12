5 редфлегов в онлайн-переписке, которые ставят крест на первом свидании

Общаетесь в онлайне, но никак не можете дойти до первого свидания? Вы не одни! Для многих украинцев это стало настоящей проблемой. Как преодолеть пропасть между "метчем" и живой встречей?

Психолог Анна Вершебнюк и эксперты сервиса для знакомств Viber Dating объяснили читателям РБК-Украина , какие 5 ошибок в переписке могут испортить все и как их избежать.

Знакомства в приложении - это быстро, удобно, без лишних усилий на мейкап или придумывание шуток в моменте. В то же время переписки создают немало неудобных ситуаций. В частности, из-за отсутствия невербальных сигналов: взгляда, интонации, мимики. К каким недоразумениям это может привести?

Недоразумения из-за отсутствия эмоций

"Вам, наверное, знакома ситуация: сообщение вас возмутило, хотя человек не имел ничего плохого ввиду? Все потому, что текст не передает тональности, и нейтральное сообщение легко воспринять как холодное или безразличное. Это может стать причиной закончить общение, которое даже не успело начаться", - комментирует психотерапевт.

Что делать? Всегда лучше уточнить, что собеседник имел в виду, чем тратить время на догадки. Возможно, человек просто зашивался в рабочих дедлайнах и не имел времени на пылкие признания в любви?

Паузы, вызывающие тревогу

"В реальной жизни мы привыкли к естественным паузам. В чатах ожидание ответа легко интерпретируется как игнорирование или потеря интереса. Здесь легко сделать преждевременные выводы о незаинтересованности или, что хуже, начать заваливать сообщениями нового собеседника", - говорит Анна.

Что делать? Выдохните, не беспокойте человека в тот самый день, когда не получили от него ответа. На следующий можно уточнить о ситуации. Если игнорирование продолжается без очевидной причины - это тревожный звоночек и, вероятно, повод возобновить поиски. Тот самый человек обязательно найдется.

Фантазия вместо реального контакта

"Люди имеют склонность идеализировать или, наоборот, слишком критично воспринимать собеседника, основываясь только на текстах и фото", - комментирует психолог.

Что делать? Помните, что лучший фильтр для знакомства - это живое общение, которое позволит увидеть настоящего человека, а не его отредактированную версию. Поэтому лучше проверить свои представления о человеке в кафе или парке, а не в чате, прежде чем делать выводы.

Как не испортить первое впечатление

Чтобы не погасить искру еще до первого свидания, психотерапевт советует избегать следующих ошибок в переписке.

Назойливость и бомбардировка сообщениями

Постоянные "Привет, ты здесь?", "Куда пропал(а)?" или слишком много голосовых сообщений могут вызвать желание дистанцироваться. Это воспринимается как вторжение в личное пространство, делает разговор некомфортным и обременительным.

Слишком личные темы на старте

Рассказы о травмах, бывших или финансовых проблемах - это не интимность, а давление. Такие темы лучше оставить для тех моментов, когда между вами уже есть доверие. Первое общение должно быть легким.

Слишком много комплиментов

Это может звучать как лесть или эмоциональная манипуляция. Гораздо более ценными будут подчеркивания действительно сильных, привлекательных сторон человека, когда будете иметь о нем достаточно контекста, чем однообразные короткие приятности (пусть даже о них можно говорить вечно).

Формат интервью

Непрерывные вопросы типа "Чем занимаешься?", "Где живешь?", "Какой доход?" быстро превращают диалог в кастинг. Вместо того чтобы просто спрашивать, расскажите что-то о себе, позвольте разговору развиться естественно.

Поспешные призывы к встрече

Приглашение на свидание уже после нескольких сообщений может вызвать напряжение. Всегда лучше уточнить, как собеседник видит продолжение общения, чтобы ожидания совпали.

Флиртовать, шутить, заботиться через чат, выдерживая дистанцию - непростая задача, но она того стоит.

"И помните: если чувствуете, что "химия" в переписке уже есть, не затягивайте с переходом к живой встрече. Онлайн - это только начало, ведь настоящая магия происходит в реальной жизни", - заключает психолог.

Что такое Viber Dating

Напомним, что 3 апреля Rakuten Viber официально запустила в Украине сервис знакомств Viber Dating.

Новая функция позволяет искать пару или друзей прямо в приложении, сохраняя высокий уровень приватности: профиль для знакомств отделен от основного аккаунта, номера телефонов скрыты, все профили верифицированы через Viber, а контент проходит автоматическую и ручную модерацию.

Чтобы начать, нужно в меню "Еще" выбрать "Viber Dating", создать профиль с фото и информацией и просматривать предложенные анкеты.