Путин рекордно увеличил военные расходы РФ: Bloomberg раскрыл новые цифры

Военные расходы России в 2026 году могут составить 199 миллиардов долларов после резкого пересмотра Кремлем бюджетных планов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg .

По словам двух человек, приближенных к российскому правительству, к концу 2026 года оборонные расходы России могут приблизиться к 17 триллионам рублей, или 199 миллиардам долларов.

Новая сумма примерно на 40% превышает первоначальный план, утвержденный российскими властями в конце 2025 года. В то же время, она почти соответствует объему военных расходов, заложенному в новом бюджете РФ на 2027 год.

Почему Кремль изменил планы

Еще год назад Россия планировала сдерживать рост военных расходов. Кремль рассчитывал сократить бюджетный дефицит и начать восстанавливать резервы, в значительной степени израсходованные во время войны.

Перед утверждением бюджета на 2026 год Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске.

По данным источников Bloomberg, после встречи в августе 2025 года российский президент надеялся, что уже в следующем году может быть достигнуто мирное соглашение с Украиной. В таком случае потребность в значительном увеличении военных расходов уменьшилась бы.

Однако к январю Кремль пришел к выводу, что договориться о соглашении с Украиной не удастся, а усилия под руководством США не принесли ожидаемого результата.

После этого российское правительство начало ускорять авансовые выплаты предприятиям оборонной промышленности и увеличивать другие расходы, связанные с войной.

Из-за этого прогнозируемый дефицит бюджета РФ на 2026 год вырос до более чем 7 триллионов рублей. Первоначально российские власти рассчитывали на дефицит в 3,8 триллиона рублей.

Дополнительные расходы Кремль финансировал, в частности, за счет увеличения внутренних заимствований и продаж золота.

Военные расходы РФ останутся высокими

Россия не планирует существенно сокращать оборонные расходы и в последующие годы.

Согласно бюджетным планам, в 2027 году на военные нужды предусмотрено 17,1 триллиона рублей. В 2028 году эта сумма должна уменьшиться до 16,6 триллиона рублей, а в 2029 году – до 16,3 триллиона рублей.

В то же время собеседники Bloomberg предполагают, что фактические расходы в 2027 году могут оказаться выше запланированных.

Одной из причин остаются сомнения Москвы относительно возможности достижения соглашения с Украиной на условиях, которые бы устроили российское руководство.