ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

5% кэшбека за оплату коммунальных услуг - новинка в приложении Alliance

Понедельник 10 ноября 2025 12:49 promo
UA EN RU
5% кэшбека за оплату коммунальных услуг - новинка в приложении Alliance Фото: кешбек 5% за оплату коммунальных услуг в Alliance (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Alliance bank запустил удобную оплату коммунальных услуг через мобильное приложение. За коммунальные платежи в приложении Alliance пользователи получают 5% кэшбека – один из самых выгодных процентов на рынке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Alliance bank.

В банке отмечают, что поддержка во время войны важна как для людей, так и для государства. Поэтому кэшбек будет стимулировать клиентов своевременно оплачивать услуги, что поможет поддерживать инфраструктуру страны.

Как получить кэшбек за коммунальные платежи

  • Открыть приложение Alliance и выбрать карту для оплаты ("Стартовая", "Целевая" или "Игровая").
  • Нажать "Коммунальные платежи".
  • Ввести адрес: область, город или населенный пункт, улицу, дом, квартиру.
  • Выбрать услуги по оплате и компанию-получателя из предложенных шаблонов. Или вручную ввести реквизиты ОСМД или компании, куда производится оплата.
  • Оплатить и получить кэшбек.

Важные детали

Кешбек начисляется только при оплате коммуналки через мобильное приложение – как из собственных, так и кредитных средств.

Оплата коммунальных услуг осуществляется без комиссий или переплат.

Максимальная сумма кэшбека за месяц – 500 гривен.

Какие еще кэшбеки есть у Alliance bank

Кроме 5% за оплату коммунальных услуг, Alliance предоставляет другие типы кэшбека:

  • 30% кэшбека с карточкой "Стартовая" в течение первого месяца или до накопления 500 гривен.

Далее – 1% постоянно, за собственные и кредитные средства и без ограничений на сумму накоплений. Кэшбек начисляется на все покупки, без необходимости выбирать категории.

  • До 50% динамического кэшбека за развлечения с карточкой "Игровая".
  • С картой "Целевая", которую можно открыть в UAH, USD или EUR, можно получить кэшбек 0,5% за покупку валюты.

У вас еще нет приложения Alliance?

Установите его по ссылке и используйте все преимущества, которые он предлагает.

Читайте РБК-Украина в Google News
Банки Коммунальные платежи
Новости
НАБУ пришло с обысками к Миндичу и Галущенко, - источники
НАБУ пришло с обысками к Миндичу и Галущенко, - источники
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа