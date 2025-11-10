5% кешбеку за оплату комунальних послуг - новинка в застосунку Alliance
Alliance bank запустив зручну оплату комунальних послуг через мобільний застосунок. За комунальні платежі в застосунку Alliance користувачі отримують 5% кешбек – один із найвигідніших відсотків на ринку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз Alliance bank.
У банку зазначають, що підтримка під час війни є важливою як для людей, так і для держави. Тому кешбек стимулюватиме клієнтів своєчасно оплачувати послуги, що допоможе підтримувати інфраструктуру країни.
Як отримати кешбек за комунальні платежі
- Відкрити застосунок Alliance і обрати картку для оплати ("Стартова", "Цільова" або "Ігрова").
- Натиснути "Комунальні платежі".
- Ввести адресу: область, місто чи населений пункт, вулицю, будинок, квартиру.
- Обрати послуги до оплати та компанію-отримувача із запропонованих шаблонів. Або вручну ввести реквізити ОСББ або компанії, куди здійснюється оплата.
- Оплатити і отримати кешбек.
Важливі деталі
Кешбек нараховується лише при оплаті комуналки через мобільний застосунок – як з власних, так і з кредитних коштів.
Оплата комунальних послуг здійснюється без жодних комісій чи переплат.
Максимальна сума кешбеку за місяць – 500 гривень.
Які ще кешбеки є в Alliance bank
Окрім 5% за оплату комунальних послуг, Alliance надає інші типи кешбеку:
- 30% кешбеку з карткою "Стартова" протягом першого місяця або до накопичення 500 гривень.
Далі – 1% постійно, за власні та кредитні кошти і без обмежень на суму накопичень. Кешбек нараховується на всі покупки, без потреби обирати категорії.
- До 50% динамічного кешбеку за розваги з карткою "Ігрова".
- З карткою "Цільова", яку можна відкрити в UAH, USD або EUR, можна отримати кешбек 0,5% за купівлю валюти.
