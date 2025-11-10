ua en ru
Головна » Бізнес » Фінанси

5% кешбеку за оплату комунальних послуг - новинка в застосунку Alliance

Понеділок 10 листопада 2025 12:49 promo
5% кешбеку за оплату комунальних послуг - новинка в застосунку Alliance Фото: кешбек 5% за оплату комунальних послуг у Alliance (пресслужба)
Автор: Ілона Свиридова

Alliance bank запустив зручну оплату комунальних послуг через мобільний застосунок. За комунальні платежі в застосунку Alliance користувачі отримують 5% кешбек – один із найвигідніших відсотків на ринку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз Alliance bank.

У банку зазначають, що підтримка під час війни є важливою як для людей, так і для держави. Тому кешбек стимулюватиме клієнтів своєчасно оплачувати послуги, що допоможе підтримувати інфраструктуру країни.

Як отримати кешбек за комунальні платежі

  • Відкрити застосунок Alliance і обрати картку для оплати ("Стартова", "Цільова" або "Ігрова").
  • Натиснути "Комунальні платежі".
  • Ввести адресу: область, місто чи населений пункт, вулицю, будинок, квартиру.
  • Обрати послуги до оплати та компанію-отримувача із запропонованих шаблонів. Або вручну ввести реквізити ОСББ або компанії, куди здійснюється оплата.
  • Оплатити і отримати кешбек.

Важливі деталі

Кешбек нараховується лише при оплаті комуналки через мобільний застосунок – як з власних, так і з кредитних коштів.

Оплата комунальних послуг здійснюється без жодних комісій чи переплат.

Максимальна сума кешбеку за місяць – 500 гривень.

Які ще кешбеки є в Alliance bank

Окрім 5% за оплату комунальних послуг, Alliance надає інші типи кешбеку:

  • 30% кешбеку з карткою "Стартова" протягом першого місяця або до накопичення 500 гривень.

Далі – 1% постійно, за власні та кредитні кошти і без обмежень на суму накопичень. Кешбек нараховується на всі покупки, без потреби обирати категорії.

  • До 50% динамічного кешбеку за розваги з карткою "Ігрова".
  • З карткою "Цільова", яку можна відкрити в UAH, USD або EUR, можна отримати кешбек 0,5% за купівлю валюти.

Ще не маєте застосунку Alliance?

Встановіть його за посиланням і користуйтеся всіма перевагами, які він пропонує.

