5 фраз, которые не стоит говорить мамам-домохозяйкам

Быть мамой-домохозяйкой - это настоящая работа, даже если на нее не выдают трудовую книжку и зарплатную ведомость. Однако общество часто смотрит на таких женщин искоса - одни считают, что это "легкая жизнь", другие - что временный этап, пока не наступит "настоящая работа". В результате матери, ежедневно выполняющие множество задач дома, слышат бестактные вопросы и замечания.
Какие фразы могут обидеть маму-домохозяйку, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на советы психиатра доктора Ноны Кочер (MD, MPH), сертифицированной специалистки в Нью-Йорке и Флориде, которая работает с тревогой, депрессией и семейными кризисами в Purewow.
Психиатр Нона Кочер объяснила, какие фразы способны ранить маму-домохозяйку и почему лучше избегать подобных "шуток".
На первый взгляд - обычный вопрос. Но звучит он так, будто женщина "ничего не делает".
Доктор Кочер отмечает, что воспитание детей - это бесконечный список дел: приготовление пищи, домашнее задание, уборка, планирование, эмоциональная поддержка каждого члена семьи. Это и физический, и умственный труд. Поэтому такой вопрос скорее преуменьшает вклад матери, чем демонстрирует любопытство.
На самом деле это не об удаче. Это означает отказ от карьеры, дохода, отпусков и личного времени.
"Это тоже работа - просто неоплачиваемая", - объясняет эксперт.
К тому же многие женщины остаются дома не из-за "привилегии", а из-за экономической необходимости: стоимость детсадов и нянь часто заоблачная.
Подобная формулировка обесценивает домашний труд. Некоторые сознательно выбирают роль матери-домохозяйки, и для них это так же важно, как карьера для другого человека.
"Пребывание дома может быть преднамеренным и очень значимым решением", - добавляет доктор Кочер.
Это одно из самых обидных предположений. Домашняя жизнь редко напоминает отдых, так как она наполнена стрессом, многозадачностью и непредсказуемостью. Такие слова создают ощущение, что работа матери "невидима" и не ценится.
Такая фраза звучит так, будто материнство не предусматривает вызовов или интеллектуального напряжения. Но на самом деле это - ежедневное управление мини-компанией "семья", где нужно решать кризисные ситуации, принимать решения и быть руководителем "первой линии".
Однако самый большой вызов для домохозяек - это изоляция. Поэтому вместо критики или обесценивания лучше поддержать подругу - побыть тем человеком, который видит и признает ее работу.
Материнство - это не "временная пауза" и не "отдых дома". Это настоящий труд, который заслуживает уважения.