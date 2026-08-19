В 5-9 классах изменят ведение журналов: Бутенко объяснил новые правила оценки

Для учителей 5-9 классов упростили процедуру ведения классных журналов. Изменения касаются, прежде всего, фиксации оценок и групп результатов, однако сами принципы оценивания учащихся остаются в силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы МОН Андрея Бутенко .

Министр образования и науки Украины сообщил, что отныне учителям не обязательно отмечать группы результатов у каждой оценки. Кроме того, за семестр педагог выставляет одну оценку по предмету.

Раньше рядом с каждой оценкой нужно было указывать, к какой группе результатов она принадлежит. Поэтому в конце семестра по одному предмету могло выходить несколько оценок.

По словам Бутенко, такой порядок оценивания действовал в школах в последние годы. Однако на практике фиксация групп результатов в журнале создавала дополнительную нагрузку для учителей, неоднократно говоривших о сложности этой процедуры.

Что останется без изменений

В то же время упрощение журналов не означает отмены групп результатов или изменение самого подхода к оценке.

Бутенко подчеркнул, что Государственный стандарт базового среднего образования НУШ остается в силе. Группы результатов, предусмотренные стандартом и обучающими программами, также сохраняются.

Учителя и дальше должны оценивать достижения учащимися результатов обучения, определенных стандартом. Компетентностный подход остается основой оценки, а формовочная оценка сохраняется в полном объеме.

В то же время педагог будет самостоятельно определять, сколько и когда ставить оценок и какими способами проверять результаты обучения. Если индексирование по группам результатов является удобным рабочим инструментом конкретного учителя, он может продолжать им пользоваться.

"Все, что определяет качество обучения в классе, остается за учителем", – подчеркнул Бутенко.

В МОН объяснили причину изменений

Глава ведомства отдельно обратил внимание на значительную нагрузку, которую сегодня имеют педагоги. Речь идет не только о проведении уроков и проверке работ, но и о подготовке к следующему дню, общению с родителями и работе с детьми, которые имеют пробелы после дистанционного обучения и переездов.

К этому прилагаются учения в укрытиях во время воздушных тревог и возвращение к занятиям после отбоя.

На этом фоне учителя тратят время на ведение журналов, подготовку отчетов и справок. Именно поэтому в МОН считают важным упрощать процедуры, отнимаемые у педагогов внерабочее время.

"Считаю, что личное время должно быть посвящено прежде восстановлению и общению с близкими и семьей", - пояснил министр.