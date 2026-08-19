До 460 тысяч в месяц: какие выплаты и бонусы получают военные в 2026 году

Денежное довольствие военнослужащих состоит из основных и дополнительных выплат. Их размер зависит от должности, воинского звания, выслуги лет, условий службы и задач, выполняемых военным.
О составляющих денежного довольствия РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Главное:
Денежное довольствие выплачивают до 20 числа текущего месяца за прошлый. Если средства поступают в воинскую часть позже, выплата должна быть произведена в течение трех дней после их поступления.
Обеспечение состоит из основных и дополнительных выплат.
К базовой части денежного довольствия относятся:
Прибавка за выслугу составляет от 25% до 50% от суммы должностного оклада и оклада по воинскому званию. В частности, за выслугу от 1 до 5 лет предусмотрено 25%, от 5 до 10 лет - 30%.
К стимулирующим и компенсационным выплатам относятся:
Размер премии зависит от личного вклада военнослужащего в результаты службы и соблюдения дисциплины. При отсутствии дисциплинарных взысканий в расчетном месяце премия устанавливается в максимальном размере.
Отдельно предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 10 000 гривен. Оно не входит в основную структуру денежного довольствия и не привязано к должностному окладу или выслуге лет.
Его получают военнослужащие, которые не участвуют в боевых действиях и не выполняют задачи на пунктах управления, если они не получают других дополнительных боевых вознаграждений - 30 000, 50 000 или 100 000 гривен.
Выплата начисляется пропорционально времени выполнения обязанностей службы. Во время отпуска она не выплачивается, но сохраняется на период лечения. Исключение - лечение после ранения, связанного с защитой Родины: в таком случае предусмотрено вознаграждение 100 000 гривен.
Вместе с базовым денежным обеспечением минимальная выплата за исполнение обязанностей службы составляет от 30 000 гривен в месяц.
Отдельно военным начисляют вознаграждение за выполнение боевых и специальных задач. Оно не входит в основную структуру денежного довольствия и зависит от фактически выполненных задач.
Предусмотрены следующие основные выплаты:
Эти выплаты начисляют пропорционально количеству дней выполнения соответствующих задач.
С июня 2026 года предусмотрены также дополнительные выплаты, размер которых зависит от расстояния до линии боевого столкновения.
Военным могут выплачивать:
Если военнослужащий в течение месяца выполнял задания в разных районах, выплаты начисляются на каждый из них пропорционально количеству фактических дней.
За активные боевые операции предусмотрены отдельные суточные выплаты:
Также предусмотрены бонусы за результаты активных боевых операций. В частности, 100 000 гривен выплачивают за каждого захваченного противника в плен, а 15 000 гривен - за каждого ликвидированного противника в контактном бою.
Ликвидацию противника в контактном бою подтверждают посредством видеофиксации.
Отдельно предусмотрена единовременная денежная помощь после заключения первого контракта. Ее размер в 2026 году составляет:
Кроме того, военнослужащие имеют право на денежную помощь для оздоровления раз в год в размере месячного денежного довольствия.
Также раз в год по рапорту и при наличии соответствующих оснований можно получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.
По данным Минобороны, общая сумма ежемесячных боевых выплат не может превышать 460 000 гривен.
При этом базовое денежное довольствие, бонусы за результат боевых действий и единовременная помощь после заключения первого контракта в эту сумму не включаются и начисляются отдельно.
Напомним, выплаты по новым правилам начали начислять военным с 1 июня 2026 года.
РБК-Украина также подробно рассказывало о порядке начисления 10 000 гривен военным.