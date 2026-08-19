До 460 тисяч на місяць: які виплати та бонуси отримують військові у 2026 році

Головне: Структура та строки виплат: Грошове забезпечення складається з базових виплат і додаткових надбавок. Виплати здійснюються до 20 числа за минулий місяць.

Грошове забезпечення складається з базових виплат і додаткових надбавок. Виплати здійснюються до 20 числа за минулий місяць. Бойові виплати: За виконання завдань на лінії зіткнення нараховують 100 000 гривень, для штабів - 50 000 гривень, за інші бойові накази - 30 000 гривень.

За виконання завдань на лінії зіткнення нараховують 100 000 гривень, для штабів - 50 000 гривень, за інші бойові накази - 30 000 гривень. Добові за штурм і бонуси: Окремо нараховують гроші за активні операції, за кожного захопленого в полон та ліквідованого в контактному бою (за наявності відеопідтвердження).

Окремо нараховують гроші за активні операції, за кожного захопленого в полон та ліквідованого в контактному бою (за наявності відеопідтвердження). Одноразова допомога за контракт: За укладення першого контракту виплачують від 26 624 гривень до 33 280 гривень. Також передбачені щорічні виплати на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань.

За укладення першого контракту виплачують від 26 624 гривень до 33 280 гривень. Також передбачені щорічні виплати на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань. Максимальний ліміт: Загальна сума щомісячних бойових виплат обмежена лімітом у 460 000 гривень, проте базове забезпечення, бонуси за результати та контрактні виплати нараховуються понад цю суму.

Коли військові отримують грошове забезпечення

Грошове забезпечення виплачують до 20 числа поточного місяця за минулий. Якщо кошти надходять до військової частини пізніше, виплату мають здійснити протягом трьох днів після їх надходження.

Забезпечення складається з основних та додаткових виплат.

Основні виплати

До базової частини грошового забезпечення належать:

посадовий оклад, який визначається штатною посадою військовослужбовця;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

Надбавка за вислугу становить від 25% до 50% від суми посадового окладу та окладу за військовим званням. Зокрема, за вислугу від 1 до 5 років передбачено 25%, від 5 до 10 років - 30% тощо.

Які є додаткові виплати

До стимулюючих та компенсаційних виплат належать:

надбавка за особливості проходження служби - не менше 65% від суми посадового окладу, окладу за званням та надбавки за вислугу років;

надбавка за службу в умовах режимних обмежень, зокрема за допуск до державної таємниці;

надбавка за кваліфікацію, яка залежить від підтвердженої класності;

щомісячна премія.

Розмір премії залежить від особистого внеску військовослужбовця в результати служби та дотримання дисципліни. За відсутності дисциплінарних стягнень у розрахунковому місяці премію встановлюють у максимальному розмірі.

Кому виплачують додаткові 10 тисяч гривень

Окремо передбачена додаткова винагорода у розмірі 10 000 гривень. Вона не входить до основної структури грошового забезпечення та не прив'язана до посадового окладу чи вислуги років.

Її отримують військовослужбовці, які не беруть участі в бойових діях і не виконують завдання на пунктах управління, якщо вони не отримують інших додаткових бойових винагород - 30 000, 50 000 або 100 000 гривень.

Виплата нараховується пропорційно часу виконання обов'язків служби. Під час відпустки вона не виплачується, але зберігається на період лікування. Виняток - лікування після поранення, пов'язаного із захистом Батьківщини: у такому випадку передбачена винагорода 100 000 гривень.

Разом із базовим грошовим забезпеченням мінімальна виплата за виконання обов'язків служби становить від 30 000 гривень на місяць.

Скільки платять за участь у бойових діях

Окремо військовим нараховують винагороду за виконання бойових і спеціальних завдань. Вона не входить до основної структури грошового забезпечення та залежить від фактично виконаних завдань.

Передбачені такі основні виплати:

100 000 гривень - за безпосередню участь у бойових діях на лінії зіткнення та виконання завдань із вогневого ураження противника;

- за безпосередню участь у бойових діях на лінії зіткнення та виконання завдань із вогневого ураження противника; 50 000 гривень - керівному складу у складі органів військового управління та штабів, які здійснюють оперативне управління підрозділами, що ведуть бойові дії;

- керівному складу у складі органів військового управління та штабів, які здійснюють оперативне управління підрозділами, що ведуть бойові дії; 30 000 гривень - за виконання бойових або спеціальних завдань згідно з бойовими наказами, зокрема в межах визначених районів ведення бойових дій або під час виконання завдань ППО та забезпечення.

Ці виплати нараховують пропорційно кількості днів виконання відповідних завдань.

Зональні виплати

Із червня 2026 року передбачені також додаткові виплати, розмір яких залежить від відстані до лінії бойового зіткнення.

Військовим можуть виплачувати:

170 000 гривень - за виконання завдань на відстані до взводного опорного пункту включно, на лінії зіткнення, під час наступу, контрнаступу чи контратаки, на тимчасово окупованій території, у "сірій" зоні та на території противника;

- за виконання завдань на відстані до взводного опорного пункту включно, на лінії зіткнення, під час наступу, контрнаступу чи контратаки, на тимчасово окупованій території, у "сірій" зоні та на території противника; 70 000 гривень - за виконання завдань на відстані до ротного опорного пункту включно.

Якщо військовослужбовець протягом місяця виконував завдання у різних районах, виплати нараховуються за кожен із них пропорційно кількості фактичних днів.

Скільки платять за штурмові дії

За активні бойові операції передбачені окремі добові виплати:

20 000 гривень на добу - за відновлення позицій у глибині власної оборони;

- за відновлення позицій у глибині власної оборони; 40 000 гривень на добу - за штурм на лінії зіткнення або в глибині оборони противника.

Також передбачені бонуси за результат активних бойових операцій. Зокрема, 100 000 гривень виплачують за кожного захопленого противника в полон, а 15 000 гривень - за кожного ліквідованого противника в контактному бою.

Ліквідацію противника в контактному бою підтверджують за допомогою відеофіксації.

Які ще виплати можуть отримати військові

Окремо передбачена одноразова грошова допомога після укладення першого контракту. Її розмір у 2026 році становить:

рядовому складу - 26 624 гривні ;

; сержантському складу - 29 952 гривні ;

; офіцерському складу - 33 280 гривень.

Крім того, військовослужбовці мають право на грошову допомогу для оздоровлення раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення.

Також раз на рік за рапортом та за наявності відповідних підстав можна отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Якою може бути максимальна сума виплат

За даними Міноборони, загальна сума щомісячних бойових виплат не може перевищувати 460 000 гривень.

При цьому базове грошове забезпечення, бонуси за результат бойових дій та одноразова допомога після укладення першого контракту до цієї суми не включаються та нараховуються окремо.