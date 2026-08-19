До 460 тисяч на місяць: які виплати та бонуси отримують військові у 2026 році

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з основних і додаткових виплат. Їхній розмір залежить від посади, військового звання, вислуги років, умов служби та завдань, які виконує військовий.
Про складові грошового забезпечення РБК-Україна розповідає з посиланням на Міністерство оборони України.
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Грошове забезпечення виплачують до 20 числа поточного місяця за минулий. Якщо кошти надходять до військової частини пізніше, виплату мають здійснити протягом трьох днів після їх надходження.
Забезпечення складається з основних та додаткових виплат.
До базової частини грошового забезпечення належать:
Надбавка за вислугу становить від 25% до 50% від суми посадового окладу та окладу за військовим званням. Зокрема, за вислугу від 1 до 5 років передбачено 25%, від 5 до 10 років - 30% тощо.
До стимулюючих та компенсаційних виплат належать:
Розмір премії залежить від особистого внеску військовослужбовця в результати служби та дотримання дисципліни. За відсутності дисциплінарних стягнень у розрахунковому місяці премію встановлюють у максимальному розмірі.
Окремо передбачена додаткова винагорода у розмірі 10 000 гривень. Вона не входить до основної структури грошового забезпечення та не прив'язана до посадового окладу чи вислуги років.
Її отримують військовослужбовці, які не беруть участі в бойових діях і не виконують завдання на пунктах управління, якщо вони не отримують інших додаткових бойових винагород - 30 000, 50 000 або 100 000 гривень.
Виплата нараховується пропорційно часу виконання обов'язків служби. Під час відпустки вона не виплачується, але зберігається на період лікування. Виняток - лікування після поранення, пов'язаного із захистом Батьківщини: у такому випадку передбачена винагорода 100 000 гривень.
Разом із базовим грошовим забезпеченням мінімальна виплата за виконання обов'язків служби становить від 30 000 гривень на місяць.
Окремо військовим нараховують винагороду за виконання бойових і спеціальних завдань. Вона не входить до основної структури грошового забезпечення та залежить від фактично виконаних завдань.
Передбачені такі основні виплати:
Ці виплати нараховують пропорційно кількості днів виконання відповідних завдань.
Із червня 2026 року передбачені також додаткові виплати, розмір яких залежить від відстані до лінії бойового зіткнення.
Військовим можуть виплачувати:
Якщо військовослужбовець протягом місяця виконував завдання у різних районах, виплати нараховуються за кожен із них пропорційно кількості фактичних днів.
За активні бойові операції передбачені окремі добові виплати:
Також передбачені бонуси за результат активних бойових операцій. Зокрема, 100 000 гривень виплачують за кожного захопленого противника в полон, а 15 000 гривень - за кожного ліквідованого противника в контактному бою.
Ліквідацію противника в контактному бою підтверджують за допомогою відеофіксації.
Окремо передбачена одноразова грошова допомога після укладення першого контракту. Її розмір у 2026 році становить:
Крім того, військовослужбовці мають право на грошову допомогу для оздоровлення раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення.
Також раз на рік за рапортом та за наявності відповідних підстав можна отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.
За даними Міноборони, загальна сума щомісячних бойових виплат не може перевищувати 460 000 гривень.
При цьому базове грошове забезпечення, бонуси за результат бойових дій та одноразова допомога після укладення першого контракту до цієї суми не включаються та нараховуються окремо.
Нагадаємо, виплати за новими правилами почали нараховувати військовим з 1 червня 2026 року.
РБК-Україна також детально розповідало про порядок нарахування 10 000 гривень військовим.